Concert Teo Milea

Vineri, 31 ianuarie 2020, de la ora 19, în Sala de Concerte a Colegiul de Arte din Baia Mare, Asociația One Sound organizează recitalul de pian susținut de îndrăgitul artist TeoMilea.

Îndrăgitul artist aflat în România pentru turneul său din această iarnă, 2020 Winter Tour Romania, aduce în fața publicului său atât piese cunoscute de pe albumele sale ‘On white…and black keys’ și ‘Open Minds’, cât și creații pianistice noi pe care le pregătește pentru un nou material discografic. Cel mai nou album al său, Open Minds, se bucură de atenția radiourilor internaționale de profil, fiind declarat câștigător la categoria “Classical Album of the Year 2015” de SoloPiano.com din Statele Unite. Mutat în Canada în anul 2015, Teo Milea își păstrează marca distinctivă europeană și continuă seria concertelor desfășurate cu casa închisă, în noul său oraș adoptiv, Toronto, fiind descris de presa locală de limba română drept: “tânăr fără vârs­tă, înțelept în muzica lui mai mult decât veacul, artist în gesturi, cu o charismă absolut specială, într-un recital de o oră”. (M. Manea). Teo Milea a colaborat cu Opera din Viena, a fost invitat să concerteze pe scena Festivalului Internațional Altres Musiques din Benicassim, Festivalului Internațional de Jazz Gărâna, Festivalului Internațional JazzTM. Este primul pianist din lume invitat să-și interpreteze propria muzică la sediul Comandamentului NATO din Bruxelles și primul pianist care urcă pe scena Festivalului Internațional de Balet din Dortmund. Biletele se pot achiziționa online pe www.tiroll.ro.