În Săpînța • Centrul de recuperare – regenerare

Centrul de Sănătate din Săpânța regenerează țesuturile folosind un complex terapeutic: alopat (clasic)-medicație per os, infiltrații cu regenerol, naturalist (regenerol creme), intern (alimentație antioxidantă, alcalină regeneratoare), băi externe (Ciuberele lui Solomon – Săpânța Regenerol), ciubere făcute din lemn de molid, cu diametrul între 180 și 400 cm.

Baza de tratament din Săpînța dispune de 5 surse de apă: sărată, sulfuroasă, bicarbonatată, cu zeolit, ceai din plante. Acestea răspund la necesitățile de tratament ale pacienților bolnavi, cu afecțiuni: inflamatorii, neurologice, vasculare, dermatologice, antistres.

Baza este dotată cu 2 saune, una sărată, eficientă în bolile tractului respirator și otorinolaringian, tratând afecțiuni din sfera ORL, ftiziologie, respiratorii la copii, adulți și vârstnici.

De asemenea, baza are 12 recipiente care fac hidromasaj la nivelul gambelor și al pelvisului, utile în afecțiunile reumatice, circulatorii, degenerative, neurologice, hemoroizi, prostată, articulații.

Pe lângă tratament și mâncare vegană detoxifiantă, baza oferă și masaj gratuit pentru spondiloze, artroze, scolioze şi masaj al tălpilor, băi cu plante medicinale, iar din acest an, Centrul de Recuperare și Regenerare Săpânța va dispune de kinetoterapie, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie.