Proiect • Muzeul de artă, tradiție și istorie a Țării Lăpușului

Vineri, 31 ianuarie, în ședința Consiliului local al orașului Târgu Lăpuș, prof dr. Valeria Bilț, consilier și președinta Astrei Lăpușene, a propus înființarea “Muzeului de artă, tradiție și istorie a Țării Lăpușului”.

Argumentele inițiatorului au fost următoarele: „Țara Lăpușului este una dintre cele patru zone etnografice care alcătuiesc județul nostru, un ținut al nordului românesc, extrem de interesant din punct de vedere etnografic, folcloric, lingvistic, istoric și arheologic. Săpăturile arheologice au descoperit, în acest spațiu, urme ale vieții umane datând din neolitic. Inventarul descoperirilor cuprinde sute de obiecte de bronz, pe lângă obiectele de ceramică din cultura Suciu de Sus, unde s-au găsit morminte de incinerare. Necropola tumulară de la Lăpuș, datând din epoca fierului, mileniul II, î.H. și numeroase alte obiecte din diverse alte epoci, atestă istoria străveche a acestor locuri. Fiecare sat, fiecare comună are istoria sa, păstrată în vestigiile arheologice, documente, tradiții, obiceiuri, folclor, port popular, meșteșuguri, arhitectură etc. Fiecare sat are specificul său, dar în contextul etno-folcloric național, ele se identifică cu specificul culturii lăpușene. Această bogăție inestimabilă a Țării Lăpușului a fost recunoscută ca parte valoroasă a patrimoniului cultural național de către Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român, ASTRA, înființată la 1861, la Sibiu, care acorda interes pentru păstrarea și valorificarea artei și etnografiei românești, folclorului în general, acestea reprezentând dovezi ale etnogenezei și continuității românești pe aceste meleaguri, elemente definitorii pentru spiritualitatea românească. (…) Aspirația comunității lăpușene de a înființa un muzeu de istorie și artă tradițională în zonă există de la începutul secolului al XX-lea, de la înființarea Despăr­ță­mântului ASTRA în Tg. Lăpuș dar, până în prezent, ea nu s-a materializat, prioritățile fiind mereu altele. Devine tot mai acută necesitatea de a construi un astfel de muzeu, ca modalitate de stopare a procesului ireversibil de dispariție a unui mod de viață, a unei culturi și civilizații tradiționale și de recuperare, măcar parțială, a ceea ce a mai rămas din ele. De asemenea, existența unui complex muzeal al Țării Lăpușului ar stimula și dezvolta turismul în zonă, atrăgând, implicit o creștere economică substanțială la bugetul local. Tot ASTREI Lăpușene, care aniversează anul acesta 110 ani de la evenimentul Expoziției etnografice, îi revine datoria de a milita pentru punerea în practică a acestui mare deziderat al comunității din Țara Lăpușului, motiv pentru care inițiază, împreună cu Consiliul Local, prezentul proiect. Fiind un obiectiv de interes pentru întreaga zonă etnografică, considerăm că este recomandată implicarea în acest proiect măreț a tuturor UAT-urilor din Țara Lăpușului. Se impune, așadar, să profităm de oportunitățile pe care le avem și le putem crea, să ne implicăm folosind toate resursele umane, materiale și financiare, pentru a materializa proiectul care să conducă la realizarea Muzeului de artă, tradiție și istorie a Tării Lăpușului”.

Și astfel, în cadrul ședinței, Consiliul Local Tg. Lăpuș a aprobat măsurile necesare pentru înființarea Muzeului de Artă, Tradiție și Istorie a Țării Lăpușului.