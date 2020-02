31 iulie 2020 – termen pentru restructurarea obligațiilor bugetare restante

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost modificate și completate prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, respectiv cele referitoare la instituirea măsurii de restructurare a obligațiilor bugetare restante, astfel:

• A fost extinsă sfera de aplicare a prevederilor OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale prin eliminarea plafonului de un milion de lei. Ca urmare, contribuabilii își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii, indiferent de cuantumul acestora.

• Dispozițiile referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare sunt aplicabile:

– debitorilor care pierd eșalonarea la plată întrucât disponibilitățile bă­nești ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eșalonării, nu permit susținerea acesteia;

– debitorilor care au garantate obligațiile bugetare potrivit prevederilor art. 210- 211 și art. 235 din Codul de procedură fiscală.

Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până în 31 martie 2020, sub sanc­țiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent – care vor fi anexate la cererea de restructurare.

Solicitarea (cererea) de restructurare se poate depune până în 31 iulie 2020.

Garanțiile constituite de debitori sub forma scrisorii de garanție / poliței de asigurare de garanție ori consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului urmează să fie valorificate conform Codului de procedură fiscală doar în ipoteza în care planul de restructurare nu prevede modalitatea de valorificare a sumelor de bani sau a bunurilor proprii ale debitorului care au stat la baza emiterii garanțiilor.