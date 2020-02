Ne va năpădi gunoiul menajer?!

Autorităţile au de luat decizii grele în ce priveşte depozitul judeţean de deşeuri din satul Sîrbi, comuna Fărcaşa, investiţie de stat amplasată pe un teren instabil, care alunecă la vale. Vina este aruncată acum de pe unul pe altul: autorităţi locale şi judeţene, proiectant italian, trei executanţi… Din curse neoficiale, am aflat că firma care a realizat studiul geologic a făcut forajele din … birou. Dar acum dăm vina în zadar unii pe alţii, pe fostele conduceri ale Consiliului Judeţean, pe Uniunea Europeană, care ne-a aprobat un proiect naţional de depozitare a deşeurilor menajere, în loc să ne finanţeze un sistem de ardere a deşeurilor menajere (cum are Suedia)!

Ar fi posibil ca depozitul de gunoi de la Sîrbi să fie abandonat, avînd în vedere că pe Dealul Urniturii tot ce s-a construit pînă acum s-a rupt şi a curs la vale. Solul este format din straturi de argilă care alunecă şi ar fi necesară o investiţie foarte mare pentru a stabiliza terenul respectiv. Consiliul Judeţean se află în conflict atît cu proiectantul, cît şi cu executanţii. Din cauza terenului, investiţia de 70 de milioane de euro este pusă în pericol. Recent, Guvernul a alocat 160 milioane lei pentru Sîrbi, adică vreo 35 de milioane de euro, bani pentru stabilizarea Dea­lului Rupturii. Dar ce se va întîmpla dacă dealul se va opune? Localnicii spun că Dealul Urniturii este format din straturi de argilă intercalată cu „săpun” (un fel de praf de argilă care la prima ploaie mai mare se îmbibă cu apă şi devine alunecoasă precum săpunul). Cine răspunde pentru cheltuielile în plus? Nimeni. Ar trebui totuşi ca cineva să cerceteze ce s-a întîmplat şi să elimine veriga slabă.

În aşteptarea finalizării proiectului SMID (Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Maramureș), care urmăreşte salubrizarea în comun a celor 76 de unităţi administrativ teritoriale prin colectarea pe fracţii și transportul separat al deșeurilor menajere și similare, au fost construite două rampe de depozitare temporară a deşeurilor menajere, unul în Baia Mare şi unul în Sighetu Marmaţiei. Dar aceste rampe sînt deja pline, în scurt timp vor ajunge la capacitatea maximă şi nu vom avea unde să depozităm gunoiul colectat din tot judeţul. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM) are ca membri cele 76 de unități administrativ teritoriale (orașe și comune) ale județului Maramureș, plus Consiliul Județean Maramureș. Aici se decide ce se întîmplă cu gunoiul şi cu tariful de salubrizare.

Soluţia propusă şi aflată la ora aceasta în discuţie este deschiderea unui al treilea loc de depozitare temporară a deşeurilor, stabilit pe păşunea satului Lăpuşel, unde Consiliul Judeţean Maramureş are un teren liber în proprietate. Investiţia costă vreo 500.000 de euro (gard în jurul celor 3 ha şi folie groasă ca levigatul din gunoi să nu ajungă în pînza freatică). Autorităţile negociază cu operatorul de salubrizare Drusal, pentru a realiza un al treilea depozit temporar de deşeuri menajere, între satele Lăpuşel, Coltău şi Arieşu de Cîmp, lasat la distanţă mai mare de 1 km de primele case, deci n-ar deranja viaţa sătenilor.

Ioan NEGRU