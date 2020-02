Dezvoltarea serviciilor sociale după modele norvegiene • FRDS susține ASSOC și comuna Mireșu Mare

„Prezent și viitor în satele maramureșene” este proiectul pe care comuna Mireșu Mare, în parteneriat cu ASSOC, dorește să îl deruleze în două comunități rurale cu sprijinul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. ASOC este în parteneriat cu Primăria Mireșu Mare, Primăria Satulung și Focus Care Academy AS (Norvegia).

Partenerii au avut activități comune în perioada 16 – 19 februarie 2020, când reprezentanți ai ASSOC și Primăriei Mireșu Mare s-au deplasat în Norvegia ca să cunoască îndeaproape modele de asistență socială scandinave, inițiativă susținută de FRDS care vizează identificarea partenerilor din statele donatoare, dezvoltarea unor parteneriate și pregătirea unei propuneri de proiect în cadrul Programului “Dezvoltare locală”.

Ioan Mătieș – primar în Mireșu Mare, Florian Sălăjeanu – președinte ASSOC, și Alexandru Șereghi – manager proiecte, s-au întâlnit cu oficialii Focus Care Academy AS, ocazie cu care s-au completat anexele necesare depunerii aplicației în cadrul apelului “Dezvoltare locală” și au vizitat două centre de îngrijire rezidențială pentru vârstnici.

“Au fost activități bilaterale benefice și necesare. S-au identificat soluții pentru realizarea unui transfer de experiență în domeniul îngrijirilor pentru persoane vârstnice în cadrul programului de «Dezvoltare locală», dar și informații legate de sustenabilitatea dezvoltării unor servicii sociale care să respecte standardele de calitate în domeniu. Pe durata șederii am avut întâlniri de lucru și am vizitat două instituții din apropiere de Trondheim. A fost impresionant”, a declarat Alexandru Șereghi manager proiect.

Costurile deplasării în Norvegia, în sumă de 3.780 euro, au fost suportate de FRDS, care susține reușita proiectului prin apelul bilateral încă din etapa premergătoare depunerii aplicației. (o.m.)