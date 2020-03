Aspecte contrastante în Poiana Botizii

În acest sat, aparținător comunei Băiuț, am întâlnit două aspecte contrastante. Mai întâi, în mijlocul satului se află o clădire cu aspect de „casă pustie”, cu pereții interiori și exteriori degradați și tencuieli căzute. Un spațiu părăsit, cu emblema „Școala Generală cu clasele I-VIII din Poiana Botizii”, care nu mai are de mult utilitatea pentru care a fost construit. Copiii de grădiniță și elevii urmează cursurile la școala din Băiuț. Al doilea spațiu este utilizat ca și cămin cultural pentru nunți, petreceri, botezuri, cununii, înmormântări etc, dar și acesta, în exterior, arată neatractiv. În contrast cu aceste clădiri dărăpănate, este clădirea Bisericii penticostale, relativ nouă. Cei care au dorit au făcut ceva. Pentru cele degradate nu poate face nimeni nimic…?