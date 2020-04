Filme de urmărit în perioada de izolare

Cei rămași acasă au ocazia să urmărească evenimente culturale online, dar și filme. Oferta e una variată în mediul virtual. Cinefilii au și făcut topuri cu producțiile recomandate pe perioada stării de izolare. Noi vă propunem doar câteva dintre filmele incluse în această listă.

The Impossible spune povestea impresionantă a unei familii captive, alături de alte mii de străini, în timpul uneia dintre cele mai mari catastrofe naturale din istorie, tsunami-ul din Asia din anul 2004. O poveste despre regăsirea familiei, plină de emoţii.

O altă producție recomandată este Argo. Ba­zat pe evenimente reale, thrillerul dramatic prezintă o operațiune sub acoperire, pe viață și pe moarte, de salvare a șase americani. Ben Affleck are rolul principal în acest film.

În aceeași listă de recomandări figurează Terminalul. Veți regăsi o nouă interpretare de excepţie a lui Tom Hanks, care joacă rolul unui bărbat rămas fără cetăţenie în momentul în care aterizează pe aeroportul din New York şi este forţat, astfel, să trăiască câteva luni în terminalul Sosiri.

Un alt film ce merită vizionat este Vălul pictat. Scenariul este bazat pe cartea cu același nume („Vălul pictat”), lansată în anul 1925 de W. Somerset Maugham. Filmul, premiat cu Globul de Aur, ne prezintă o frumoasă poveste de dragoste, ce se desfășoară în anii `20. Este povestea de iubire dintre un bacteriolog apreciat și o tânără răsfățată care acceptă căsătoria, pentru a scăpa de presiunea părinților, care nu voiau să-i mai susțină multă vreme stilul de viață libertin. Mistuitoarea gelozie îl determină pe eroul principal să adopte decizii care le modifică ambilor parteneri viața într-un fel în care nici nu și-ar fi imaginat.