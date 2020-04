Videoclip nou, lansat de Paula Seling

Artista maramureșeană Paula Seling își invită fanii să vizioneze videoclipul muzical pentru noua piesă „Nu privi în jos”, „drept mulțumire pentru toate dățile în care ați fost aici, pentru mine și muzica mea”. „Știu că traversăm momente dificile, dar această melodie ne amintește să privim mereu cu nerăbdare vremuri mai bune și să privim spre cerul senin albastru. Mereu va fi cineva acolo sus care ne va îndruma și ne va ajuta să vedem calea cea bună”, scrie artista pe pagina proprie de socializare.

O viață împlinită se măsoară în amintiri frumoase și în iubire. Așa poate fi descrisă „Nu privi in jos”, piesa nouă a Paulei Seling, o poveste cu mai multe substraturi. Artista ne prezintă un videoclip în regia celor de la CioFilm.

„Piesa am scris-o în urmă cu mult timp și, chiar dacă am cântat-o deja în concerte, abia acum beneficiază de videoclip și de variantă finală a producției. Versurile le-am scris împreună cu doi buni prieteni – Adina Nelu si Marius Marincaș – iar productia a fost făcută de Norbert Kovacs, mixaj Florin Sorășan. Coardele au fost înregistrate în SUA de către Jonathan Yudkin, artist ce a produs piese câștigătoare de Grammy din repertoriul unor artiști precum Carrie Undereood, Kelly Clarkson, Taylor Swift, Cher etc”, a mărturisit artista.

Videoclipul poate fi văzut la adresa: https:// www.youtube.com/watch?v=_MvsFLV29GM, iar varianta în limba română, la adresa: https:// www.youtube.com/watch?v=BFuGFSNPLSg