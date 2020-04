Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din UE a fost premiată

• Băimăreanca Ariana Ardelean: „Proiectul nostru reprezintă o victorie”

„Bucharest EU Children’s Declaration” (Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din Uniunea Europeană) a fost desemnată câștigătorul național al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni 2020. Documentul – ce are ca scop includerea tinerilor în procesul decizional, ținând cont de dreptul copiilor de a fi consultați și de a participa activ la procesele de luare a deciziilor care îi privesc, în conformitate cu prevederile Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copilului – este o iniţiativă demarată de Boardul Copiilor din România din care face parte şi băimăreanca Ariana Ardelean, unul dintre cei patru Ambasadori junior la Uniunea Europeană pe durata mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE.

Față în față cu liderii europeni

Reporter: Care a fost rolul tău în elaborarea declaraţiei?

Ariana ARDELEAN: Elaborarea declarației a reprezentat prima transpunere a visului și a nevoii copiilor de a avea un loc la masa mai mult sau mai puțin rotundă unde sunt luate decizii referitoare la viața lor, iar meritul echipei UNICEF de a conferi acestei inițiative unice la nivel global plasarea sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene ne-a permis să ne adresăm cincimii populației UE reprezentată de copii. Activitatea desfășurată în ultimele 15 luni poate fi împărțită în două mari coordonate: rolul cheie jucat în procesul redactării propriu-zise, prin orele petrecute concepând varianta inițială 1, 1.2, 2. 3 ș.a.m.d., oferind feedback și prospectarea interioară prin care fiecare dintre membrii Boardului Copiilor, echipa de copii care a lucrat pentru ca Declarația să devină realitate, treceam la fiecare ședință pentru a ne asigura că mesajele pe care ne dorisem să le transmitem de foarte multă vreme ajungeau la decidenți în cea mai bună formă și Postura de Ambasador Junior la Uniunea Europeană. Ca Ambasador fără Ambasadă, așa cum ne refeream eu și cei patru colegi între noi atunci când vorbeam despre faptul că milităm pentru vocea tuturor copiilor din Uniunea Europeană, consider că am realizat un cerc complet în activitatea de reprezentare a Declarației și a idealurilor pe care ea le reprezintă. Dacă luna februarie a anului trecut mă găsea într-un avion spre Belgia, unde am participat la prima întâlnire de lucru cu experți în drepturile copilului și reprezentați ai instituțiilor europene, în luna mai mă aflam față în față cu liderii europeni în cadrul Consiliului de Miniștri pentru Tineret, Educație, Sport și Cultură, în timp ce în țară organizam întâlniri cu decidenți politici de rang înalt, vorbind aici despre parlamentari, europarlamentari, având, de asemenea, și oportunitatea de a transmite Declarația și de a reitera dezideratul din spatele acesteia în fața Președintelui Klaus Iohannis, a fostului președinte al Consiliului UE Donald Tusk și a fostului lider al celui mai mare partid la nivelul Parlamentului UE, Joseph Daul. Ulterior predării președinției, am continuat să reprezint cu mândrie mesajul Declarației în fața publicului principal: copiii.

Feedbackul a peste 60 de copiii din peste 15 state europene

A.A.: Construind pe experiența conferinței internaționale de la București din mai, unde am integrat feedbackul a peste 60 de copii din peste 15 state europene și în cadrul căreia am reușit să demonstrăm audienței oficiale din sală, reprezentanți ai guvernului, experți la nivel internațional și reprezentanți ai instituțiilor europene, caracterul ubicuu al celor cinci cereri din Declarație și al abordării piramidale (nivel familiar, școlar, comunitar, național și european) pe care o propuneam, am promovat inițiativa în fața copiilor din Școala Ferdinand din București și în cadrul televiziunilor naționale, cu apariții la toate posturile mari de televiziune și radio cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor. De asemenea, am folosit experiența acumulată în cadrul Forumului pentru Drepturile Tinerilor, organizat sub egida MTS, unde am contribuit la realizarea unei noi „Declarații”, care să surprindă nevoile tinerilor care fac parte din comunități vulnerabile de această dată. Odată cu începerea anului 2020 și cu introducerea în Boardul Copiilor a 25 de noi membri, mi-am asumat rolul de mentor, facilitând procesul lor de adaptare la munca de promotor al valorilor și la apărarea ideilor în care cred. Pot afirma că fiecare dintre noii membri aduce cu sine un bagaj de cunoștințe care îmbogățește dialogul social în zona de drepturile copiilor, și sunt mândră să văd că Baia Mare/Maramureșul are din nou un reprezentant în această structură națională, în postura lui Adrian Ghețe.

Consilier general al Delegațiilor de Tineret la ONU

R.: Ce reprezintă acest premiu?

A.A.: Nominalizarea din partea României pentru premiul european Carol cel Mare pentru Tineret (Charlemagne, n.r.), o distincție oferită unui proiect cu contribuții semnificative în scena socială la nivel european, desfășurat de către tineri cu vârste între 16 și 30 de ani, având domeniul de aplicare tot în zona de tineret, reprezintă o recunoaștere a dedicării, efortului și importanței inițiativei pe care am construit-o și reprezentat-o în țară și în străinătate de peste un an de zile. Ne-am bucurat de o susținere extraordinară din partea autorităților pe parcursul Președinției României, cât și de un interes crescut din partea mass-mediei pe întreaga perioadă de desfășurare, așadar să putem confirma faptul că proiectul nostru reprezintă o victorie, pe lângă un precedent în istoria drepturilor copiilor, este propria noastră formă de mulțumire îndreptată către oamenii care au crezut în ceea ce facem noi de-a lungul timpului.

R.: Care este următorul proiect în care te vei implica?

A.A.: Dimensiunea internațională a preocupărilor mele nu se oprește aici. De peste 6 luni de zile îndeplinesc rolul de consilier general al Delegațiilor de Tineret la ONU și coordonez diferite activități sub umbrela acestui program, a căror desfășurare urmează să aibă loc în al doilea semestru al anului 2020, când, împreună cu Ioana Căpraru, vom lansa o campanie centrată pe profesor și introducerea educației nonformale în sala de clasă sau, în contextul actual, în întâlnirea de pe Zoom, Skype sau Google Meet. De asemenea, continui să susțin inițiativele orientate asupra dezvoltării tinerilor și susțin cu mândrie unul dintre cele mai mari proiecte din zona de IT pentru liceeni, coordonând de la începutul anului 2020 partea de conținut creativ și PR a Asociației DPIT. Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT” este o organizație localizată în Cluj-Napoca ce oferă tinerilor din peste şase județe oportunitatea de a-și dezvolta propria aplicație, având susținerea a diverși mentori din companii de IT cu renume în domeniu, care își oferă timpul și resursele pentru a dezvolta resursa viitorului. Din nou, sunt mândră să pot spune că și aici Baia Mare se remarcă cu reprezentanți, tinerii noștri fiind membri în cadrul programului de peste doi ani de zile. În ceea ce privește Boardul Copiilor, zilele acestea lucrăm la diferite campanii de informare, dar și de relaxare a copiilor în contextul stării de urgență și a mutării activită­ții zilnice din sala de clasă în propriile locuințe.