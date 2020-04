Vocea MERITO

Cătălina Cocan este profesoară de limba engleză în Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj-Napoca și este profesor MERITO 2017. Cred că pe Cătălina am zărit-o la Gala MERITO de anul trecut, dar nu am reușit să vorbesc cu ea din cauza faptului că nu am avut ocazia. În schimb, în Summer Camp-ul din Padina, am reușit în cele câteva zile să vorbim despre noi. Mi-am dat seama că e o perosană care îți spune în câteva cuvinte exact ce trebuie, că poartă cu drag credința în suflet și că vorbește cu plăcere de copiii cărora le predă. Mai mult, mâinile ei pot face minuni cu materialele colorate și cred că așa se întâmplă și cu materialele didactice folosite de ea la clasă. Ea crede că „în locul în care ești poți face puțină magie, dacă vrei”. Povestea ei o puteți citi aici http://www.proiectulmerito.ro/catalina-cocan-profesoara-de-limba-engleza-scoala-gimnaziala-alexandru-vaida-voevod-cluj-napoca/. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO 2019)