SLI MM împrumută laptopurile Centrului său de formare pentru învățarea on-line

Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM) vine în ajutorul cadrelor didactice din Maramureș care nu dispun de dispozitivele necesare pentru activitățile de învățare on-line cu elevii.

Mai precis, în urma analizării situației privind efectuarea orelor on-line și a necesității mijloacelor tehnice specifice acestui tip de învățare, Biroul Operativ al SLI MM a hotărât repartizarea, prin contract de comodat, a 25 de laptopuri, după cum urmează: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare – 1, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare – 2, Liceul cu Program Sportiv Baia Mare – 2, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” – 1, Colegiul Național „Dragoș Vodă” – 1, Școala Gimnazială Dragomirești – 1, Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare – 2, Școala Gimnazială Rohia – 1, Școala Gimnazială Băița de sub Codru – 2, Școala Gimnazială Bârsana – 1, Școala Gimnazială Băsești – 1, Școala Gimnazială Valea Vișeului – 1, Școala Gimnazială Boiu Mare – 1, Școala Gimnazială Ieud – 1, Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte – 1, Școala Gimnazială Nr. 4 Poienile de sub Munte – 2, Liceul Tehnologic Repedea – 1, Școala Gimnazială Remetea Chioarului – 1, Școala Gimnazială Suciu de Sus – 1, Școala Gimnazială „Vasile Berci” Călinești – 1. „În această perioadă, în care cursurile față în față sunt suspendate din cauza pandemiei COVID-19, ne-am gândit la colegii noștri din județ pe care activitățile de învățare on-line i-a luat pe nepregătite, neavând acasă dispozitivele necesare. Astfel, am decis să venim în sprijinul a 25 de cadre didactice prin repartizarea, prin contract de comodat, a laptopurilor care aparțin Centrului de Formare al SLI MM. Fiind puși, totuși, în situația de a împărți 25 de laptopuri la 183 de cadre didactice – numărul total al cadrelor didactice din județ care au transmis Inspectoratuui Școlar Județean Maramureș că au nevoie de mijloace tehnice pentru a-și putea desfășura activitatea didactică în această perioadă -, am ținut cont de numărul necesar declarat de fiecare unitate școlară, de mediul în care se află (urban ori rural) și de sugestiile liderilor sindicali. Prin urmare, școlilor care au avut nevoie de peste 10 laptopuri le-am oferit două, unitățile de învățământ din mediul rural având prioritate. Prin grija directorilor și a liderilor unităților școlare, laptopurile au ajuns deja la cadrele didactice. De asemenea, în distribuirea lor, am primit sprijinul Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, al doamnei inspector școlar general prof. dr. Anca-Minodora Costin-Hendea, al domnului inspector școlar pr. Florin Hoban și al celorlalți inspectori de zonă”, a precizat prof. Ioana Petreuș, președintele Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș. De la debutul pandemiei COVID-19 în țara noastră, SLI MM participă constant la efortul comun de rezolvare a problemelor ce se ivesc în sistemul educațional. În acest sens, recent, SLI MM a făcut donații în bani celor trei centre de robotică din județul nostru, care activează la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare și la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației. Sumele au fost folosite pentru achiziționarea de materiale necesare confecționării de viziere destinate personalului medical din Maramureș.