Alexandru Tomescu, live

Seria Qreator – Home Together Edition continuă în 28 mai, de la ora 19.30, cu un concert special al violonistului Alexandru Tomescu.

Pentru virtuozitatea lui, a câștigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, aparținând Statului Român. Atunci, a promis că îi va face sunetul auzit de către toți românii. De la debutul său din 1985, a susținut peste 200 de concerte și recitaluri în 26 de țări, și a câștigat numeroase premii naționale și internaționale la festivalurile de muzică clasică (Marguerite Long – Jacques Thibaud, George Enescu, Paganini or Sarasat). De 13 ani, organizează Turneul Internațional Stradivarius. Seria Qreator – Home Together Edition te încurajează să te conectezi de acasă, la evenimentele online. În fiecare săptămână este deschisă ușa virtuală invitaților: sunt găzduite concerte, piese de teatru sau talk-uri, exclusiv pe Facebook Qreator. Pentru alte proiecte și inspirație, puteți accesa Instagram:

https://www.instagram.com/qreator_by_iqos/?hl=en. Participarea la evenimentele online nu presupune niciun cost din partea spectatorilor.