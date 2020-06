Cîinii sălbăticiţi ucid oile din Bistra

Maria Mascaliuc, fermieră din comuna Bistra, nr. 183, ne spune că vreo zece cîini sălbăticiţi i-au atacat oile din curtea gospodăriei, rănind grav patru miei, pe care a trebuit să-i taie. Animalele au avut noroc cu un vecin, era acasă şi a reuşit să alunge haita cu ajutorul unui par. Nu este primul incident de acest fel, şi alţi crescători de ovine au fost păgubiţi de cîinii fără stăpîn. Unui gospodar i-au rănit şapte mioare, de Rusalii. Păgubiţii au făcut reclamaţii verbale la Poliţia rurală din Leordina, la Primăria Bistra şi la Clubul de vînătoare din Vişeu de Sus, dar pînă acum nimeni n-a luat nicio măsură. (Trebuie să depună reclamaţie scrisă, imediat după eveniment, în 24 de ore.)

Primarul Vasile Duiciuc declară că este adevărat, cîini sălbăticiţi produc pagube între animalele domestice din gospodării, însă nu ştie cum să rezolve problema. Primăria ar trebui să captureze cîinii fără stăpîn care hălăduiesc pe la marginea satului şi prin păduri, dar nu are personal angajat pentru aşa ceva şi nici un adăpost dotat cu apă, hrană, asistenţă veterinară, castrare şi celelalte condiţii pentru a fi autorizat.

Poliţia rurală a pornit o cercetare, însă pînă acum n-a găsit ai cui sînt cîinii vagabonzi, pentru a-i sancţiona pe stăpîni şi a-i obliga să-i supravegheze.

Vasile Oniujec, şeful grupei de vînători din Bistra (Fondul de vînătoare AJVPS nr. 9 Petrova-Bistra), este şi directorul şcolii locale şi ştie că aceşti cîini sălbăticiţi sînt un pericol nu doar pentru animalele domestice, ci şi pentru oameni, mai ales pentru copii şi bătrîni. Trebuie luate măsuri înainte de a se întîmpla o dramă. Un culegător de ciuperci s-a întîlnit cu haita de cîini sălbăticiţi şi a fost obligat să urce într-un copac, unde a stat trei ore, pînă cînd au plecat cîinii de acolo!

De la Asociaţia Judeţeană de Vînătoare şi Pescuit Sportiv AJVPS Maramureş, am aflat că Legea 149/2015, în articolul 18, prevede că pisicile hoinare şi cîinii sălbăticiţi şi hoinari găsiţi pe fondurile cinegetice se capturează sau se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu se sancţionează. Pisicile şi cîinii hoinari din păduri pot fi împuşcaţi de către paznicii de vînătoare ai AJVPS sau de vînători, cu ocazia vînătorilor autorizate.

Apare însă o piedică insurmontabilă. În această perioadă de pandemie, vînătoarea a fost oprită, AJVPS şi celelalte asociaţii care administrează fondurile cinegetice de stat n-au primit de la Bucureşti nicio cotă de vînătoare pentru niciun animal sălbatic, deci vînătorii nu pot să iasă la vînătoare. Rămîne întrebarea de ce paznicul de pe Fondul de vînătoare nr. 9 nu-şi face datoria pentru salariul pe care îl primeşte de la AJVPS. (Am primit asigurări că AJVPS se va ocupa totuşi de cîinii din Bistra.)

Fenomenul este extins în tot judeţul, peste tot sînt cîini fără casă, sălbăticiţi. Vînătorii ne spun că există organizaţii nonguvernamentale care abandonează cîinii din adăposturile supraaglomerate, îi lasă noaptea în pădure, lîngă lacul Firiza – dar n-au prezentat nicio dovadă în acest sens. Se impune controlarea asociaţiilor de protecţie a animalelor, care se ocupă cu colectarea, îngrijirea şi darea spre adopţie (!) a cîinilor fără stăpîn. Legea prevede că proprietarii de cîini sînt obligaţi să-i microcipeze şi să-i vaccineze, dar aceste servicii veterinare nu sînt subvenţionate de stat, ci plăteşte omul. Mulţi proprietari refuză să suporte microciparea cîinelui din curte. Dacă un animal este „pierdut”, proprietarul trebuie să-l anunţe pe medicul veterinar din comună.

Dacă legea ar fi respectată, n-ar apărea aceste animale vagaboande. Abandonarea cîinilor este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.000-5.000 lei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 155 din 2001, aplicată de poliţişti sau de medicii veterinari oficiali.

Cîinii sălbăticiţi atacă vînatul mic şi mare, mai ales puii de mistreţ şi ciută, iar un vînător ne spune că a văzut un cerb mîncat de viu de cîini. Un vînător din Vişeu ne-a relatat că lupii le vin de „hac” cîinilor sălbăticiţi din păduri, dar a observat şi fenomenul de canibalism, cîinii puternici îi ucid pe cei slabi. Cetăţenii nu fac bine atunci cînd hrănesc animalele fără stăpîn din parcările de pe marginea drumurilor (de exemplu, pe dealul Hera spre Petrova), ci trebuie să anunţe primăria.

Autorităţile locale au datoria să înfiinţeze servicii de protecţie, pentru a ţine cîinii vagabonzi sub control. Cu toate că au fost cazuri de oameni ucişi de cîini pe domeniul public, tot nu ne-am învăţat minte! Consilierii locali au rolul să iniţieze hotărîri de consiliu, cu alocare de fonduri, prin care să rezolve aceste probleme deloc minore ale comunităţilor.

