În Mireșu Mare • Grădiniță nouă în construcție

O grădiniță nouă se construiește la Mireșu Mare. Investiția se realizează cu fonduri europene nerambursabile. Aceasta va fi una modernă, oferind micuților cele mai bune condiții de educație. Termenul de execuție a lucrărilor este de 2 ani.

„De curând am început construcția unei grădinițe în Mireșu Mare, cu două săli de grupă. Valoarea proiectului este de 750.000 lei. O asemenea investiție pentru comunitatea noastră a fost posibilă doar prin atragere de fonduri europene. Am depus și câștigat un proiect prin care am acoperit 83% din bugetul total al investiției. La inițiativa mea, am modificat proiectul inițial, să avem încălzire prin pardoseală. Astfel, copiii se pot juca pe jos, dar cu un risc redus de răceală” – a spus Ioan Mătieș, primarul din Mireșu Mare.