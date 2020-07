Paula Seling a devenit vlogger din bucătărie

Artista maramureșeană Paula Seling și-a descoperit o nouă pasiune. Ea a ales să se filmeze în bucătărie cum gătește. În plus, cântăreața dictează pe YouTube rețetele mâncărurilor preparate. Artista se declară adepta unui stil de viață sănătos. De ceva timp, ea a devenit vegană, aspect ce se reflectă și în silueta ei. Își dorește să împartă cu fanii ei secretele unui stil de alimentație și de viață sănătos, așa că s-a transformat în vlogger de cooking.

„Neavând totuși o dietă omnivoră cred că am anumite carențe, ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Ne asumăm (nr. ea și soțul ei, Radu Bucura) decizia de a nu mânca deloc carne, doar din când în când pește. A venit ca un fel de protest personal împotriva industriei cărnurilor și a felului în care se tratează animale de consum”, a declarat Paula Seling la „Dincolo de aparențe”. Pentru că se simte foarte bine de când a eliminat toate produsele de origine animală din alimentația ei, a deschis un vlog vegan prin care își propune să le explice și altora beneficiile acestui stil de viață. Se filmează în timp ce gătește diverse rețete sănătoase și le postează apoi pe YouTube.

„Mănânc cât mai variat, salate multe de frunze verzi, broccoli, conopidă, mazăre, fasole, năut, chia, chinoa, etc. Meniul este bazat pe câteva principii simple și pe combinații de alimente din grupele principale… De exemplu, seara e indicat să nu mâncăm fructe pe care le putem mânca dimineața. Porțiile de fructe să nu fie mari. Leguminoasele boabe (fasole, năut, linte) conțin proteină de calitate și le combin cu garnitură din crucifere (broccoli, conopidă, varză), ciuperci, leguminoase verzi (mazăre) și cu verdețuri valoroase (ruccola, spanac, etc). Am renunțat la cafea, nu beau alcool, beau ceaiuri, mai ales verde și alb, pe care le consider un dar incredibil de sănătos. Deseori îmi fac suc de tulpini de țelină, pe care îl beau dimineața, după un pahar de lămâie cu apă, pe stomacul gol, procedeu ce alcalinizează corpul și aduce vitamina C”, a declarat Paula Seling pentru Click.ro.

De altfel, pe propria sa pagină de socializare pot fi găsite o parte din rețetele sale. Recent, artista a postat modul în care se prepară o rețetă de „papară rară” – vegană /de post – din tofu, cu ceapă, ciuperci, alte mirodenii și arome. Paula Seling dă asigurări că preparatul e delicious și în plus, se potrivește și unei zile de post. Rețeta o găsiți la adresa: https://youtu.be/K-uvEmTHSOg.