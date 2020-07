Atelier de vară inedit la Firiza • 12 copii au învățat cum se restaurează o casă veche

Îndrumați de soții Ioana și Adrian Hochia, 12 copii din Firiza au luat parte, săptămâna trecută, la un inedit atelier de vară în cadrul căruia au învățat cum se restaurează o casă veche. Continuând ideea de a le arăta frumusețea vieții tradiționale din trecut, în septembrie, copiii vor lua parte la activități pe parcursul cărora vor deprinde cum să aibă grijă de obiectele vechi din casele și curțile bunicilor. Copiii care iau parte la aceste întâlniri de vară sunt beneficiari ai programului de tip after-school care se derulează la Căminul Cultural din Firiza, sub coordonarea soților Hochia, un proiect finanțat de Fundația Vodafone și Fundația Regală Margareta a României în cadrul programului „Investiție în Mediul Rural 2019-2020”.

Reporter: Săptămâna trecută, 12 copii din Firiza au învățat cum se restaurează o casă veche. De unde a pornit ideea unui astfel de atelier?

Ioana HOCHIA: E mult mai ușor să construiești o casă nouă decât să restaurezi una veche. Restaurarea presupune un proces mai lung și mai amplu. Ideea acestei acțiuni a pornit de la faptul că, în societatea actuală, copiii și tinerii consideră că lucrurile vechi sunt lipsite de valoare. Ce e vechi „nu mai e în trend”. Nici măcar nu-i judecăm. Nu învață nici la școală și nici acasă cum să facă asta. Îmi aduc aminte cum anul trecut, pe vremea asta, discutam cu piticii, în cadrul unui proiect, despre Firiza. Nu știau prea multe, dar pe parcurs au aflat tot felul de informații prețioase. Am discutat despre tradiții și obiceiuri și despre cum le-am putea conserva.

R.: Ce au presupus activitățile de restaurare?

I.H.: Având în vedere contextul actual, activități nu mai puteam realiza vara aceasta și am hotărât să le lăsăm pe vara viitoare. Copiii – cum erau obișnuiți ca în fiecare vacanță să-i implicăm în tot felul de activități – au fost dornici să ne vadă și… uite-așa ne-a venit ideea implicării lor în astfel de activități cu iz tradițional. Astfel, anul acesta, 12 copii din Firiza au participat la restaurarea unei case vechi din comunitate, fiind motivați de gândul că vom realiza în acea casă veche activități începând cu vara viitoare. Ne-am mobilizat rapid și am trecut la treabă: tanti Eudochia, 74 de ani, localnică, ne-a învățat cum să preparăm amestecul de lut, apa și balega și cum să „mângâiem” casa astfel încât să aibă și ea „suflet”.

R.: Vor mai avea loc astfel de ateliere?

I.H.: În septembrie, dorim să realizăm activități în cadrul cărora vom restaura obiecte vechi, din casele și curțile bunicilor. Copiii au învățat că viața simplă din acele vremuri a fost mult mai frumoasă decât e acum.