Un nou volum de poezii, semnat Ioan Meteş Morar-Chelinţanu

Poetul Ioan Meteş Morar-Chelinţanu ne surprinde plăcut cu un nou volum de versuri, al cincilea dacă nu mă înşel, un volum care confirmă încă o dată dacă vreţi valoarea poetului născut în Chelinţa. Le-am citit cu multă dragoste cele 100 de poezii din prezentul volum deoarece mă regăsesc în multe dintre acestea şi îmi amintesc, asemeni poetului, cu nostalgie de vremurile trecute, de copilărie, de lucrurile care erau mai aşezate şi orânduite firesc în timpul acela.

Autorul abordează teme specifice curentelor literare: tradiţionalism, semănătorism şi romantism, iar universul său liric e generos: satul natal, părinţii şi casa natală, câmpul şi şe­sul, izvorul, peisaje de munte, natura în toate aspectele ei, istoria locului şi a neamului, iubita şi primul sărut, dragostea, icoanele, credinţa, colindul, amfiteatrele şi sălile de curs, viaţa lui într-un cuvânt.

Inspirat şi titlul volumului „Un semn al nemuririi”, editura „NapocaNova” Cluj Napoca, pentru că asta doreşte Ioan Meteş Morar-Chelinţanu, să lase un „semn” al trecerii lui pe acest pământ, este dacă vreţi „moştenirea” cea mai de preţ pe care o dăruieşte celor trei fii al lui: Călin Ioan, Horea Flaviu şi Florin Vasile.

Consider, şi sper să nu greşesc, că volumul de faţă este o carte-confesiune din care aflăm multe lucruri despre poet, despre crezul său poetic, despre concepţia lui despre viaţă, familie, nemurire. Din acest volum am desprins o concluzie: poetul iubeşte poezia cu sinceritate, este un mod sigur şi poate singura variantă de a-şi potoli şi astâmpăra dorurile, durerile, eşecurile, mai mari sau mai mici, pe care fiecare om le are într-o viaţă de om. Şi gândindu-mă la o axiomă, pot spune, în ceea ce-l priveşte pe Ioan Meteş Morar-Chelinţanu: POEZIA ESTE TO­TUL. Profesor dr. Terezia Filip, scrie în prefaţa cărţii „Un semn al nemuririi” atât de adevărat despre au­tor „…Ioan Meteş Morar-Chelinţanu duce la bun sfârşit fiecare din cele 100 de poeme. Uneori unul sau două versuri salvează un întreg poem. Alteori poemul întreg convinge prin reverberaţia emoţională. Virtuozitatea lirică, perfecţiunea şi perfecţionarea expresiei, a imaginii, rămân mereu năzuinţe pentru toţi poeţii, oricât de geniali, de performanţi sau faimoşi ar fi.” Felicitări autorului şi îl aşteptăm şi cu celelalte manuscrise „Stâlpii care sprijină cerul”, „Ferestrele firii” care aşteaptă sponsori generoşi!

Gelu DRAGOŞ