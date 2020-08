Lewis Hamilton a câştigat Marele Premiu al Spaniei al patrulea an la rând

Lewis Hamilton s-a impus în Marele Premiu al Spaniei, terminând în faţa lui Verstappen şi Bottas. Cei 3 piloţi sunt primii, în această ordine, şi în clasamentul general din acest sezon. Lewis Hamilton a ajuns la 156 de curse în care termină pe podium, fiind pe primul loc într-un clasament all-time.

Lewis Hamilton continuă să domine sezonul de Formula 1. Campionul mondial din ultimii 3 ani s-a impus în Marele Premiu al Spaniei pentru al 4-lea an consecutiv şi a ajuns la 88 de curse câştigate în Formula 1.

Este la doar 3 în spatele lui Michael Schumacher, aflat pe locul 1 în continuare.

Hamilton a plecat din pole position pe circuitul spaniol şi a reuşit să-i ţină în spate pe Max Verstappen de la Red Bull şi pe colegul Valtteri Bottas. Piloţii Racing Point, Lance Stroll şi Sergio Perez au terminat pe poziţiile 4 şi 5, în timp ce Carlos Sainz Jr a ocupat poziţia a 6-a.

A fost o noua dezamăgire pentru Ferrari. Deşi Sebastian Vettel a terminat pe poziţia a 7-a după ce a recuperat mai multe locuri, Charles Leclerc a fost nevoit să abandoneze după ce motorul i s-a oprit într-un viraj. Leclerc rămâne însă pe locul 4 în clasamentul general.

„Totul se poate schimba cu un start de cursă slab. Şi am păţit-o în trecut. Îţi schimbă total cursa. A fost ceva de care am fost conştienţi. Şi am fost concentraţi şi ne-am antrenat încontinuu să ne asigurăm că vom avea un start perfect astăzi. Şi chiar a fost”, spune Hamilton.

(sursa: Mediafax)