Doi maramureşeni, convocaţi la formarea lotului naţional U15

În urma jocurilor disputate de selecţionata Maramureşului în cadrul Turneului Speranţelor, ediţia 2020/ 2021 (dedicată copiilor născuţi în 2006), Raul Topan (atacant, Sporting Ma­ramureş) şi Raul Gavrău (fundaş central, Electrica Baia Mare) au fost jucătorii remarcaţi şi convocaţi pentru acţiunea de formare a lo­tului naţional de fotbal la categoria de vârstă Under 15. Ambii au jucat în toate cele 9 meciuri ale selecţionatei antrenate de Ciprian Danciu (Comuna Recea), Raul Topan fiind, de altfel, şi golgeterul Maramureşului în această competiţie. Acţiunea de formare a lotului naţional de fotbal la categoria de vârstă Under 15 se va desfăşura în Cluj – Napoca duminică, 13 septembrie, de la ora 10.30, pe stadionul Clujana. Sportivii trebuie să se prezinte în Cluj – Napoca sâmbătă şi să arate la sosire rezultatul unui test RT-PCR (testarea trebuie efectuată în perioada 8-10 septembrie). Raul Topan şi Raul Gavrău vor fi însoţiţi la Cluj – Napoca de referentul Federaţiei Române de Fotbal în Maramureş, Emil Kemenes.