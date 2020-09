Măriuca Verdeș își susține teza de doctorat

Astăzi, 21 septembrie, Măriuca Verdeș – profesoară la Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației – își susține public teza de doctorat cu titlul „Conservarea Văii Cosăului de ieri și azi în unitățile de învățământ”.

Evenimentul are loc în decorul tradițional al casei lui Victoru Știrbuțului din satul Călinești, de la ora 13,30, în prezența femeilor din Grupul Rădăcinilor Străbune, a tinerilor Școlii Rădăcinilor Străbune și a altor prieteni dragi, teza urmând a fi prezentată comisiei în variantă online. Prof. Măriuca Verdeș și-a făcut cercetarea în cadrul Școlii doctorale a Universității „Valahia” din Târgoviște sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Opriș, tematica aleasă fiind apreciată de către reprezentanții instituției de învățământ superior drept unică și extrem de valoroasă. „Teza mea de doctorat reprezintă, practic, o analiză a celor 7 zile din Geneză în paralel cu 7 zile din viața satului. Făcând analiza acestor aspecte, adică a ceea ce se regăsește din Geneză în viața satului, am încercat să scot în evidență faptul că, în satul tradițional, sunt multe lucruri bune și valoroase, iar dacă știi cum să le pui în evidență și să le dai copiilor este, de fapt, o bucurie”, a explicat prof. Măriuca Verdeș.