Eşec cu demisie

Banat Girls Reşiţa – ACS Fotbal Feminin Baia Mare 3-1 (1-0)

ACS Fotbal Feminin Baia Mare continuă parcursul nefavorabil din acest debut de campionat şi rămâne fără victorie şi după etapa 4 a Ligii 1. „Domniţele râului”, mult mai bine cotate în confruntarea cu promovata Banat Girls Reşiţa, au cedat cu scorul de 3-1 (1-0) şi rămân cu numai un punct acumulat. Pe lângă aceste rezultate pozitive, băimărencele au rămas şi fără antrenor, Liviu Ivasuc demisionând în cursul zilei de ieri.

„Nu mai e nimic de zis. Pentru mine a fost ultimul meci în Liga I la această echipă, îmi voi depune demisia luni dimineață (n.r. – ieri). Din punctul meu de vedere, echipa gazdă a meritat victoria, pentru că a muncit, a luptat pentru ea. Noi am construit din minutul unu până în ultimul minut, dar astăzi mingea n-a vrut să intre în poartă. Am ratat din orice poziție, din minutul doi, când am avut prima ocazie, până în minutul 92, când s-a terminat meciul”, a declarat Liviu Ivasuc pentru stiridinbanat.ro la finalul meciului care a adus a treia înfrângere pentru ACS Fotbal Feminin.

Banat Girls Reşiţa a condus cu 3-0 în meciul de sâmbătă, prin golurile reuşite de Nicoleta Lazăr (39′), Margarita Panova (75′) şi Rebeca Ursachi (81′), golul de consolare al oaspetelor fiind marcat de Diana Pop (90+2′).

Rezultatele etapei 4: Heniu Prundu Bârgăului – Piros Security Arad 5-1; Universitatea Galaţi – AFC Fair-Play Bucureşti 2-0; Universitatea Alexandria – Carmen Bucureşti 1-2; Fortuna Becicherecu Mic – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-4; Vasas Femina Odorhei – Selena SN Constanţa 4-0; Banat Girls Reşiţa – ACS Fotbal Feminin Baia Mare 3-1.



Etapa viitoare (miercuri, 7 octombrie, ora 11.00): ACS Fotbal Feminin Baia Mare – Heniu Prundu Bârgăului; Selena SN Constanţa – Banat Girls Reşiţa; Carmen Bucureşti – Fortuna Becicherecu Mic; Piros Security Arad – Universitatea Galaţi; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Vasas Femina Odorhei; AFC Fair-Play Bucureşti – Universitatea Alexandria.