Cupa SIMARED, regata Baia Mare

În perioada 2-4 octombrie, Clubul sportiv SIMARED, în parteneriat cu Primăria Baia Mare și Consiliul Județean Maramureş, au organizat pe lacul Firiza a 21-a ediție a Cupei SIMARED, regata Baia Mare.

Au participat 52 sportivi de la cluburile: CSM Pitești, CSN Hunedoara, Cetate Deva, Voința Arad, CSȘ 1 Timișoara, Banat Timișoara, Nomad Kayac Satu Mare și SIMARED Baia Mare.

Kaiaciștii băimăreni au urcat de șapte ori pe prima treaptă a podiumului.

• BOGDAN PÂNZARU de trei ori pe prima treaptă. A câștigat probele de kaiac 1 cadeți – k1 jun. II – și kaiac 2, având ca partener pe Roland Kupaș.

• ROLAND KUPAȘ a câștigat proba de kaiac 2 jun. II, având ca partener pe Bogdan Pânzaru. Argint și bronz în probele de kaiac 1 j II și Kaiac 1 jun 1.

• RAFAEL ONE a câștigat proba de kaiac 1 cadeți open și bronz în proba de kaiac 2 cadeți, având ca partener pe Tudor Deac Temle.

• TUDOR DEAC TEMLE a câștigat proba de kaiac, tinere speranțe, și a obţinut bronz în proba de kaiac 2 cadeți, alături de One Rafael.

• MATEI OGRONICIUC și ARIS ARDELEAN au cucerit medalia de argint în proba de kaiac 2 cadeți.

• La kaiac 1 seniori Vasile Buciuman (SIMARED) a obţinut argintul.

Competiția a fost câştigată de Cetate Deva, pe locul 2 CS SIMARED, iar pe 3 CSȘ 1 Timișoara.

Sportivii clasați pe primele trei locuri au primit medalii și diplome. Toți sportivii au primit cadouri consistente din partea sponsorilor; Quikmobile, Sole și Brener în parteneriat și cu „Apele unite ale României”.

O parte din sportivii băimăreni vor participa, în perioada 18-22 octombrie, la ultimele competiții oficiale din acest an: Cupa României și CN de Kaiac-Maraton.