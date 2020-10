Lucrări de întreținere a spațiilor verzi în Baia Mare

Prin dispoziția dată de primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, Direcția Generală de Dezvoltare Publică, Direcția Utilități prin Serviciul Public Ambient Urban va efectua mai multe lucrări de întreținere a spațiilor verzi aflate pe raza orașului.

Este vorba despre: cosit, tunderea gardurilor vii, toaletare, săpat și plivit, recondiționarea băncilor de pe domeniul public, dar și o curățenie generală a locurilor de joacă pentru copii.

Se vor desfășura activități de cosit pe: Bd. Republicii, Bd. București, Bd. Unirii (tronsonul de la Jandarmeria Maramureș spre Italsofa), străzile Griviței, Horea, Oltului, Nisiparilor, Cuprului, Metalurgiei, Nucului, Motorului, Mărgeanului etc.

Se vor tunde gardurile vii din: Cartierul Florilor, străzile Rachetei, Culturii, și între Bd. Independenței și str. Victoriei.

Activități de toaletare vor fi efectuate în: interiorul străzilor Rovine cu Mihai Eminescu, străzile Codrului, Nucului cu Victoriei etc.

Activități de săpat/plivit/plantat pe: Bd. Unirii, Bd. București, str. Culturii, Aleea Independenţei etc.

O altă acțiune vizează recondiționarea băncilor aflate pe domeniul public, de la locurile de joacă pentru copii din Piața Păcii, zona Semilună, Bd. Traian, străzile I.L. Caragiale, Iuliu Ma­niu și G. Coșbuc. Şi ciuberele din Piața Libertății vor fi recondiționate.

Locurile de joacă pentru copii vor intra într-un proces de curățenie generală. Toate aparatele vor fi curățate, gardurile vor fi consolidate, iar nisipul va fi și curățat și completat, acolo unde va fi cazul, iar la noul loc de joacă pentru copii, de pe strada Nicolae Iorga, vor fi remontate trei bănci noi.