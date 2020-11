Noi decizii ale CJSU Maramureș pentru prevenirea și limitarea infecției cu noul Coronavirus

• se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile deschise de pe raza UAT-urilor Coaș, Săcă­lășeni, Baia Mare, Coltău, Sălsig, Dumbrăvița, Băița de Sub Codru, Asuaju de Sus, Seini, Ulmeni, Desești, Baia Sprie, Poienile Izei și Rona de Jos.

• se suspendă temporar activitățile didactice care presupun prezența „față în față” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din UAT-urile Coaș, Săcălășeni, Baia Mare, Coltău, Sălsig, Dumbrăvița, Băița de Sub Codru, Seini, Ulmeni, Desești, Baia Sprie, Poienile Izei, Rona de Jos și desfășurarea cursurilor doar în sistem online (scenariul 3).

• se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor în UAT-urile Coaș, Săcălășeni, Baia Mare, Coltău, Sălsig, Dumbrăvița, Asuaju de Sus, Băița de Sub Co­dru, Seini, Ulmeni, Desești, Baia Sprie, Poienile Izei și Rona de Jos.

• este permisă funcționarea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare din UAT-urile Coaș, Săcălășeni, Baia Mare, Coltău, Sălsig, Dumbrăvița, Băița de Sub Codru, Asuaju de Sus, Seini, Ulmeni, Desești, Baia Sprie, Poienile Izei și Rona de Jos doar pentru persoanele cazate în aceste unități.

• operatorii economici din UAT-urile de mai sus pot prepara hrană și comercializa produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective (în sistem take-away și catering).

• se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în UAT-urile Coaș, Săcălășeni, Baia Mare, Coltău, Sălsig, Dumbrăvița, Băița de Sub Codru, Asuaju de Sus, Ulmeni, Seini, Desești, Baia Sprie, Poienile Izei și Rona de Jos.

• se permite fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 6-23, activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, din UAT-urile Mireșu Mare, Gârdani, Șișești, Vișeu de Sus, Băsești, Tăuții Măghe­răuș, Cavnic, Boiu Mare, Sighetu Marmației, Cicârlău, Șomcuta Mare, Ocna Șugatag, Șieu, Bicaz, Bocicoiu Mare, Lăpuș, Cernești, Moisei, Ariniș, Sarasău, Vadu Izei, Leordina, Botiza și Călinești.

• se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere gura și nasul pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise: piețe, târguri, zone de așteptare (stații de autobuz, peroane etc.), exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învă­ță­mânt până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii, în UAT-urile Mireșu Mare, Gârdani, Șișești, Vișeu de Sus, Băsești, Tăuții Măgherăuș, Cavnic, Boiu Mare, Sighetu Mar­mației, Cicârlău, Șomcuta Mare, Ocna Șugatag, Șieu, Bicaz, Bocicoiu Mare, Lăpuș, Cernești, Moisei, Ariniș, Sarasău, Vadu Izei, Leordina, Botiza și Călinești.

• se permite fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 6-23, activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare din UAT-urile Mireșu Mare, Gârdani, Șișești, Vișeu de Sus, Băsești, Tăuții Măghe­răuș, Cavnic, Boiu Mare, Sighetu Mar­mației, Cicârlău, Șomcuta Mare, Ocna Șugatag, Șieu, Bicaz, Bocicoiu Mare, Lăpuș, Cernești, Moisei, Ariniș, Sarasău, Vadu Izei, Leordina, Botiza și Călinești.

• se permite fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în UAT-urile Mireșu Mare, Gârdani, Șișești, Vișeu de Sus, Băsești, Tăuții Mă­gherăuș, Cavnic, Boiu Mare, Sighetu Mar­­mației, Cicârlău, Șomcuta Mare, Ocna Șugatag, Șieu, Bicaz, Bocicoiu Mare, Lăpuș, Cernești, Moisei, Ariniș, Sarasău, Vadu Izei, Leordina, Botiza și Călinești.

• sunt interzise organizarea și desfășurarea de spectacole/concerte publice sau private în spații deschise și închise pentru o perioadă de 14 zile pe raza județului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Toate unitățile administrativ-teritoriale care vor avea valoarea ratei de incidență mai mare de 3 cazuri la 1.000 de locuitori vor respecta prevederile și măsurile din Hotărârea de Guvern nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă, iar lista unită­ților administrativ-teritoriale va fi actualizată în funcție de evoluția situației epidemiologice – a mai adăugat prefectul de Maramureș.