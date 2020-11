🕮 Lecții de învățat 🕮 Despre carismă

Legenda spune că zeița greacă Charis era de o bunătate și o frumusețe extraordinară. Poate că de aici provine și cuvântul carismă. Pe care îl auzim adesea: e carismatic; are carismă; îi lipsește carisma… Dacă ne luăm după explicația dată de DEX, carisma este un dar particular, conferit oamenilor prin grația divină.

Cu unele atribute ne naștem, pe altele le dobândim, le învățăm, le dezvoltăm. Așa se întâmplă și cu carisma. Mai ales la cei care te reprezintă. Care trebuie să știe cum să se prezinte, ce să spună, să aibă credibilitate, să fie exemplu pentru ceilalți. Dar mai ales să știi să comunici. Când ai clar în minte ce vrei să comunici, vei fi clar și în exprimare.

Scriu despre carismă privindu-i pe cei care ne reprezintă. Majoritatea fără carismă, fără arta comunicării, fără profesionalism. Sigur că nu întotdeauna prima impresie contează, dar de cele mai multe ori aceasta este edificatoare. Și greu de schimbat. Îl asculți pe cel din fața ta ce spune, dar te uiți și cum este îmbrăcat, câtă atenție acordă aspectului exterior. Vorbind despre puterea exemplului, este important să nu existe contradicții între ceea ce spui și ceea ce faci, între ce crezi și ce spui etc. A fi carismatic înseamnă și a arăta că îți pasă de ceilalți, de nevoile lor. În absența relației cu ceilalți, carisma devine irelevantă. Lecții de învățat!