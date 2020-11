Dubla lui Ovidiu Herea le-a năruit visul

Metaloglobus Bucureşti – ACS Fotbal Comuna Recea 2-0 (1-0)

Formaţia maramureşeană care ne reprezintă în eşalonul secund rămâne fără punct obţinut şi după a doua deplasare consecutivă, deplasare în care a cedat cu acelaşi scor. ACS Fotbal Comuna Recea a fost învinsă cu scorul de 2-0 (1-0) de Metaloglobus Bucureşti, prin dubla semnată de Ovidiu Herea în minutele 23 şi 53, eşec în urma căruia trupa antrenată de Nae Constantin cade pe locul 19, din 21 de echipe. La mijlocul săptămânii, Comuna Recea are programată o nouă etapă, acasă, cu ultima clasată, Pandurii Târgu Jiu.

• Metaloglobus Bucureşti: Gavrilaș – I. Ciubotaru (75, Găvîrliţă), Caramalău, Puțaru, A. Sava, Mino, Lungu (68, Cazan), Gafaru (53, Al. Coman), A. Florescu (46, Covalciuc), Cl. Herea, Ov. Herea (cpt., 75, A. Ionescu). Rezerve: Nedelcovici – Matache, Vraciu, Chiriac. Antrenor: Gabriel Manu. • ACS Fotbal Comuna Recea: Răilean – Potcoavă, Oiță, Bakmaz, R. Ispas, Szecui (51, Micaş), Akhmatov, Luboya, R. Rus (cpt.), Văsălie, M. Coman (58, Urs). Rezerve: Bota – Jucan, Lung, Lihet, Chinde, Mărieș, Cordoș. Antrenor: Nicolae Constantin. • Arbitri: Ionela Alina Peşu – Daniela Constantinescu (ambele Craiova), Marilena Cătălina Nan (Alexandria). Rezervă: Ana Maria Terteleac (Berceni – Ilfov). Observatori FRF: Adrian Petre (Buzău), Gheorghe Moise (Bucureşti).

Rezultatele etapei 13: Unirea Slobozia – U Craiova 1948 0-0; Metaloglobus București – ACSF Comuna Recea 2-0; Pandurii Târgu Jiu – CSM Slatina 2-1; Turris-Oltul Turnu Măgurele – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-0; Concordia Chiajna – Dunărea Călărași 2-1; CS Mioveni – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1; Farul Constanța – CSM Reșița 1-0; ASU Politehnica Timișoara – Petrolul Ploiești 1-0; Aerostar Bacău – FC Rapid București 2-3; FC Universitatea Cluj-Napoca – Ripensia Timișoara (amânat); SCM Gloria Buzău a stat.



Etapa viitoare • Marţi, 24 noiembrie, ora 17.00: U Craiova 1948 – Metaloglobus Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV) • Miercuri, 25 noiembrie, ora 14.00: Ripensia Timişoara – Farul Constanţa; Dunărea Călăraşi – CS Mioveni; Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna; CSM Slatina – Turris-Oltul Turnu Măgurele; ACS Fotbal Comuna Recea – Pandurii Târgu Jiu; Aerostar Bacău – ASU Politehnica Timişoara; Petrolul Ploieşti – SCM Gloria Buzău (ora 17.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV) • Joi, 26 noiembrie: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Universitatea Cluj (ora 16.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV); FC Rapid Bucureşti – CSM Reşiţa (ora 18.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV); Unirea Slobozia stă.