O profesoară din Baia Mare predă online copiilor din Sfântu Gheorghe

Tatiana Cauni, profesor de limba română la Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă” Baia Mare, predă online limba şi literatura română unui număr de 45 de copii din Sfântu Gheorghe în cadrul proiectului Şcoala MERITO.

”Vara aceasta am făcut primul pas spre Şcoala pe concepte MERITO, când am stat trei zile în Sfântu Gheorghe şi am lucrat cu acei 45 de copiii, în ateliere ce au avut ca temă Apa, Aerul, Focul şi Pământul. Din 4 noiembrie, am reînceput cursurile cu aceşti copii în mediul online. Este o Şcoală virtuală cu 17 profesori MERITO din toată ţara. Pentru luna noiembrie, am utilizat conceptul interacţiune. Programul este miercuri – primar şi gimnaziu, STEM şi joi – gimnaziu – Literaţie. A fost o încântare să-i revăd pe aceşti copii frumoşi, ne-am reamintit clipele din vară, am discutat despre interacţiunea socială din aceste timpuri şi am învăţat cum se utilizează Padlet-ul, o aplicaţie pe care o vom utiliza tot anul deoarece putem posta acolo tot ce ţine de orele noastre”, a explicat prof. Tatiana Cauni. Joi, copiii din Sfântu Gheorghe vor participa la ora de dirigenţie a prof. Tatiana Cauni în cadrul căreia este planificată o lectie interdisciplinară pe ştiinţe si comunicare.