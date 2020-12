Punct imens

Turris-Oltul Turnu Măgurele – ACS Fotbal Comuna Recea 1-1 (0-0)

An încheiat cu rezultat notabil pentru ACS Fotbal Comuna Recea, care a remizat sâmbătă, în cadrul etapei 15 a Ligii 2, la Turris-Oltul Turnu Măgurele, 1-1 (0-0). După aspectul jocului şi raportul ocaziilor, putem spune că echipa antrenată de Nae Constantin a pierdut două puncte mari, puncte ce erau importante în economia campionatului. Totuşi, îmbucurător este faptul că gruparea maramureşeană s-a prezentat neaşteptat de bine la acest ultim joc, împotriva unui adversar cu pretenţii şi cu jucători mai bine cotaţi.

Maramureşenii au început tare partida din Oltenia şi Marius Coman putea deschide scorul după 11 minute, însă balonul a lovit bara. Alte două situaţii mari sunt irosite de atacantul lui Recea în minutele 21 şi 31. Singura replică a gazdelor în prima parte vine din gheata lui Pîrvulescu, care va relua din foarfecă, de la 14 m, în bară. Comuna Recea are iniţiativa şi în debutul părţii a doua şi Văsălie trece pe lângă gol la numai două minute de la reluare. Blănaru putea şi el să deschidă scorul pentru Turris în minutul 50, dar nu găseşte ţinta. Oaspeţii vor prelua până la urmă ostilităţile pe tabelă în minutul 55, Akhmatov reluând ca la antrenament centrarea primită de la Coman: 0-1. După câte o şansă irosită de fiecare parte, Blănaru respectiv Luboya, formaţia pregătită de Eugen Trică va restabili egalitatea în minutul 77, Ţegle trimiţând cu un şut sub bară de la 16 m: 1-1. Chiar dacă s-a jucat deschis până la final şi au mai existat oportunităţi în ambele tabere, scorul nu s-a mai modificat şi Comuna Recea încheie anul cu un rezultat pozitiv, dătător de speranţe pentru restul sezonului.

• Turris Turnu Măgurele: Păun – Bărboianu (59, Buleică), C. Pîrvulescu (59, Sălcianu), Fl. Mitrea, Gîsă, Haită, Cr. Pușcaș (46, Voinea), Țegle, L. Mihai (65, Neac­șu), A. Niță, Blănaru. Antrenor: Eugen Trică. • ACS Fotbal Comuna Recea: Răilean – Lihet, Oiță, M. Urs, R. Ispas, Micaș, Akhmatov, Luboya (86, Bakmaz), R. Rus (80, Chinde), Văsălie (90+3, Jucan), M. Coman. Antrenor: Nicolae Constantin.

• Arbitri: Claudiu Marcu (Constanţa) – Erchian Ionus (Medgidia), Gabriel Ion Catană (Târ­govişte). Rezervă: Cristian Georgescu (Bucureşti). Observatori FRF: Horaţiu Stănescu (Craiova), Cristian Sava (Ba­cău).