Drepturi salariale și sporuri ale personalului auxiliar câștigate de SLI MM

Deoarece în ultima perioadă au apărut unele supoziții, cele mai multe în mediul on-line, referitoare la reprezentarea în instanță a personalului auxiliar de către organizațiile sindicale, liderii și personalul auxiliar din unitățile școlare din Maramureș sunt informați despre faptul că Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM) nu a ratat nicio oportunitate de a se lupta pentru drepturile personalului auxiliar.

Astfel, în instanță, SLI MM a intentat 11 acțiuni în vederea recuperării drepturilor salariale, din care 9 au deja sentințe definitive. La acestea se adaugă o serie de procese individuale, pentru recuperarea banilor de navetă, gradație de merit etc. „Făcând o comparație cu personalul didactic de predare, se poate constata că personalul auxiliar (secretari, administratori financiari/ contabili, administratori, bibliotecari, documentariști, laboranți, pedagogi, administratori de patrimoniu etc.) a beneficiat de un număr cel puțin egal, dacă nu chiar mai mare, de acțiuni în instanță. Au fost perioade în care SLI MM demara procese doar pentru această categorie de personal și pentru personalul nedidactic, cum au fost acțiunile pentru recuperarea sporurilor pentru condiții de muncă. Pentru recunoașterea acestor sporuri pe statul de plată, în anul 2016, SLI MM a pichetat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș”, a punctat Simina Prodan, consilier juridic al SLI MM. Înainte de a se ajunge la întocmirea dosarelor pentru instanță, SLI MM a arătat în Comisiile de Dialog social (Prefectură, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Consilii de Administrație ISJ MM) care sunt problemele și disfuncționalitățile cu care se confruntă personalul auxiliar. Pentru aplicarea sentințelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă (sporul de calculator) au avut loc patru acțiuni de pichetare ale inspectoratului școlar. „În luna martie a acestui an, înainte de declanșarea stării de urgență, reprezentanții SLI MM au organizat întâlniri cu personalul auxiliar (la sediul SLI MM și la Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare) și, împreună cu cei prezenți, au întocmit un memoriu care cuprindea toate problemele semnalate. Reamintim că, pentru susținerea memoriului, s-au adunat peste 300 de semnături care au fost înaintate către Ministerul Educației și Cercetării, urmând ca, după revenirea la normalitate, să se reia discuțiile privind salarizarea, încadrarea și sporurile pentru personalul auxiliar. Astfel de întâlniri au fost organizate și de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cu participarea reprezentanților MEC”, a adăugat Simina Prodan, consilierul juridic al SLI MM. SLI MM, prin reprezentanții săi și departamentele aferente, tratează cu maximă seriozitate și profesionalism problemele fiecărei categorii de salariați din unitățile școlare din Maramureș. Pe site-ul slimm.ro, funcționează aplicația prin care fiecare membru SLI MM, în baza CNP-ului, poate să urmărească în ce procese a fost reprezentat. De asemenea, la solicitarea liderului sindical, se poate pune la dispoziție situația proceselor personalizată pe fiecare unitate școlară, cu număr de dosar/ sentință, respectiv stadiul în care se află procesul pe rolul instanței, precum și sentința (dacă aceasta nu a ajuns la unitatea școlară).