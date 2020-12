O casă din Țara Chioarului îmbogățește patrimoniul Muzeului de Etnografie

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a finalizat în aceste zile demersurile de achiziționare a unei case tradiționale specifice Țării Chioarului.

În urmă cu un an, reprezentanții instituției de cultură, împreună cu dr. Ioan Marchiș, directorul Direcției Județene pentru Cultură Maramureș, au făcut o vizită de documentare în localitatea Cărbunari, unde au identificat această „bijuterie a artei populare”. Atunci s-a decis că această casă trebuie să-și găsească locul în muzeu. Casa impresionează prin tipul arhitectural unic, cu stâlpii prispei monoxili bigeminați, specifici doar Țării Chioarului. Casa a fost construită în 1940, are dimensiunile 12.5 m/6.5 m și este compusă din două încăperi mari, despărțite de tindă. Starea de conservare este bună și a fost lăsată in situ până anul viitor când se dorește aducerea ei în muzeu. Achiziția este însoțită și de câteva obiecte primite ca donație. Casa din Cărbunari este prima casă tradițională reconstruită în muzeu după 1990.