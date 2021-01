Lucrătorii din serviciile de ambulanță vor putea ieși mai repede la pensie

Personalul profesionist operativ de intervenție (medici, asistenți medicali, ambulanțieri, despre salvatori montani), va putea ieși la pensie la vârsta de 57 de ani, potrivit unei legi care se va aplica în curând. Pe de altă parte, dacă starea de sănătate le permite, aceștia vor putea cere să lucreze în continuare. Însă noua lege prevede și alte beneficii pentru aceste persoane.

Concret, Legea nr. 5/2021, care a apărut aseară în Monitorul Oficial și care va intra joi, 14 ianuarie 2021 în vigoare, prevede că personalul profesionist operativ va beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă va îndeplini cumulativ următoarele condiții: are vârsta minimă de 57 de ani (în mod normal, vârsta standard de pensionare fiind 65 de ani); are un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ. Personalul profesionist operativ de intervenție este reprezentat de către angajații serviciilor de ambulanță și de către cei de la Salvamont și Salvaspeo. Totuși, dacă “starea de sănătate îi permite exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit fișei postului, cu acordul anual al angajatorului, în urma certificării stării de sănătate de către medicul de medicina muncii”, personalul profesionist operativ poate fi menținut în activitate, la cerere, și după împlinirea vârstei de 57 de ani.

Apoi, documentul prevede că, în cazul nefericit în care li se întâmplă ceva, soțul supraviețuitor, copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor (nu mai mult de 26 de ani) ai acestora beneficiază de pensie de urmaș. Așa cum scrie în noua lege, pensiile de urmaș vor fi actualizate, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie.

Asigurare de risc profesional, consiliere psihologică și concediu suplimentar

Cei ce fac parte din personalul profesionist operativ “se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional și pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau parțială, cât și pentru pierderea, temporară sau permanentă, a capacității/aptitudinii în muncă”.

Cei amintiți mai sus vor fi examinați medical și psihologic anual sau în urma unor accidente petrecute în timpul misiunii, cheltuielile fiind suportate de angajator. Dacă intervine un eveniment deosebit sau alte situații care pot afecta emoțional și care pot duce la diminuarea capacității de intervenție și degradarea stării de sănătate, cei ce fac parte din personalul profesionist operativ vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. În cazul decesului unui astfel de angajat (atunci când este în exercitarea atribuțiilor de serviciu), familia acestuia va primi un ajutor financiar suplimentar egal cu de trei ori salariul de bază avut la data decesului.

Nu în ultimul rând, personalul profesionist operativ va beneficia de concediu de odihnă suplimentar de zece zile lucrătoare pe an, plătit de angajator. Acesta se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirii profesionale, urmând a fi efectuat, la cerere, într-o stațiune balneoclimaterică și de tratament pe teritoriul României. Angajatorul va asigura inclusiv trans­portul acestor salariați. Apoi, personalului profesionist operativ i se va asigura, de către angajator, și asistență juridică pentru fapte săvâr­șite care sunt consecința exercitării atribuțiilor de serviciu.