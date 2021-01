Un luptător singuratic?

Faptul că Aleksei Navalnîi, de acum un cunoscut opozant al regimului Putin, a decis să se întoarcă acasă, după tentativa de asasinat, a stârnit interesul Occidentului. Supraviețuirea lui politică depinde de acest gest, chiar dacă își pune din nou viața în pericol. Să ne aducem aminte de episodul din 20 august 2020, când Navalnîi se afla într-un avion, care zbura de la Tomsk spre Moscova, și s-a simțit foarte rău, după ce a băut un ceai în aeroport, înainte de decolare. Piloții avionului au decis aterizarea de urgență în orașul Omsk, unde dizidentul rus a primit primele îngrijiri medicale. Medicii au constatat că Navalnîi a fost otrăvit. A fost transportat în Germania, unde a fost confirmat diagnosticul medicilor ruși. Trecând prin momente extrem de dificile de sănătate, a reușit să se vindece.

Toate cercetările puterii ruse nu au dus la nici un rezultat precis. Cine l-a otrăvit pe Navalnîi? Doar speculații și presupuneri. Și a decis să se întoarcă în gura lupului. La ora actuală el este considerat singurul capabil să-l înfrunte, într-o eventuală confruntare electorală, pe Putin. S-a afirmat că nu poate să rămână în Occident, deoarece Rusia nu-și permite să-l piardă. Când s-a îmbarcat la Berlin, la bordul unui avion al companiei Pobeda (Victoria) cu destinația Moscova, sunt convins că știa ce riscuri își asumă. Ajuns în țara lui, fără protecție specială, poate avea multe surprize. Era însoțit de soția lui, Iulia, care-i împărtășește ideile, fiindu-i un prețios sprijin moral.

Aeronava cu care călătorea Navalnîi trebuia să aterizeze pe Aeroportul Vnukovo, unde îl așteptau câteva sute de admiratori. Autoritățile au pus în mișcare metoda derutei. Cu câtva timp înaintea aterizării, avionul a fost direcționat spre aeroportul Șeremetievo. Unde nu era nici un susținător. A fost arestat la controlul pașapoartelor. Pentru un motiv absurd, scos din mânecă. Adică Navalnîi nu se prezentase la întâlnirea cu ofițerul, programată pentru luna decembrie. Omul nu avea cum să o facă, deoarece era în convalescență după tentativa de asasinat. A fost reținut pentru treizeci de zile, dar riscă alți câțiva ani de închisoare. Justiția rusă nu dă semne îngăduitoare. Nici Putin nu se arată înțelegător.

Arestarea de pe aeroportul moscovit dorește să arate că lui Putin nu-i pasă de ce spune lumea despre regimul său. Nu i-a păsat nici de pozițiile unor lideri ai lumii, care au condamnat arestarea din aeroport. Inclusiv ministrul român de externe a luat atitudine. Ba din contră, a fost un bun prilej de a-și arăta fermitatea față de liderul opoziției ruse. Arestarea a fost un spectacol televizat, cu camere de filmat sub ochii tuturor. Autoritățile au vrut să evite protestele, de aceea au dirijat avionul spre un alt aeroport. Dar de ce s-au temut nu au scăpat. În timp ce scriu, televiziunile transmit proteste cu mii și mii de participanți în peste o sută de orașe din Rusia. Din Moscova până în Siberia.

Sâmbătă și duminică au avut loc cele mai mari proteste din istoria post-sovietică. Chemarea lui Navalnîi: „Nu vă fie teamă, ieșiți în stradă! Nu ieșiți pentru mine, ci pentru voi, pentru viitorul nostru!” a avut mare ecou. Când au văzut că numărul oamenilor este în continuă creștere, au intervenit cu brutalitate forțele de ordine. S-a strigat în stradă eliberarea lui Navalnîi și plecarea lui Putin. Protestatarii au fost umiliți, loviți fără milă. Au fost arestate 3324 de persoane. Inclusiv, Iulia, soția opozantului. Ceea ce mi s-a părut straniu este că au fost reținuți și copiii. Cei mai avizați spun că Rusia a adoptat un scenariu de tip Belarus. Se știe că Rusia este cel mai apropiat aliat al lui Lukașenko, iar Putin s-a angajat să trimită trupe la Minsk, pentru menținerea ordinii de reprimare a protestatarilor.

S-a spus că Navalnîi ar fi un singuratic. Se luptă de unul singur, vorba vine, cu puterea de la Kremlin. Se vede că are suficienți aderenți. A devenit un simbol. Toate operațiunile puterii, din ultimele zile, dovedesc că lui Putin îi este teamă de el – s-au măcar că nu-i e indiferent. Mesajul lui Navalnîi este unul clar. El s-a întors în țară pentru a-l provoca pe Putin, cu orice risc. În pragul alegerilor pentru Duma de Stat, programate pentru luna septembrie, el vrea să fie o prezență activă, o alternativă pentru puterea lui Putin. După cum se știe, președintele rus a inițiat, anul trecut, o reformă constituțională prin care pregătește terenul pentru a rămâne la putere până în anul 2036.

Tentativa de asasinat și arestarea de la aeroport la întoarcerea în țară a opozantului rus aduc din nou în discuție relațiile Rusiei cu Europa. În ciuda derapajelor politice ale liderului de la Kremlin, Germania rămâne cel mai important partener economic al Rusiei. Deși politic se mai înțeapă, relațiile economice sunt cordiale. Proiectul Nord Stream s-a derulat, iar Navalnîi a fost tratat într-un spital berlinez. Nevoia de resurse pune în surdină statul de drept și respectarea drepturilor omului. Deocamdată, episodul cu opozantul rus este un semnal de alarmă. Domnul Aleksei nu este chiar un simplu haiduc prin Moscova. Până nu va avea un sprijin economic european, opoziția democratică din Rusia rămâne un episod de luat în seamă. Cum am făcut-o și noi. S-au anunțat proteste și pentru sâmbăta care vine.