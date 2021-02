Prof. univ. dr. Vasile Berinde – în elita matematicii mondiale

Scriam cu o vreme în urmă că CV-ul domniei sale îl așază printre cei 1% cei mai buni matematicieni ai lumii. Ca performanță științifică și vizibilitate internațională. Chiar dacă domiciliul său este în Baia Mare, iar locul de muncă este Centrul Universitar Nord. Semn că știința nu are granițe, iar valoarea este recunoscută peste tot în lume.

Recent, am intrat în posesia unui alt clasament mondial, al primilor 2% oameni de știință, întocmit și publicat de Stanford University (S.U.A.). Clasament care este făcut tot pornind de la vizibilitatea internațională a cercetătorilor, selectându-i pe cei mai buni 160 000 din cei șapte milioane de oameni de știință din întreaga lume, din 22 domenii de activitate. Printre acestea, evident, Matematica.

Din România au fost incluși în acest clasament 94 de cercetători, dintre care 11 sunt matematicieni. Printre ei și universitarul băimărean Vasile Berinde. Al cărui nume îl găsim alături de nume care aduc faimă școlii românești de matematică: Pop Ioan (UBB Cluj-Napoca); Ieșan Do­rin (Academia Română); Barbu Viorel (Academia Română), Rădulescu Vicențiu (Inst. de Matematică al Academiei Române); Mortici Cristinel (Univ. Valahia, Târgoviște); Marin Liviu (Universitatea București); Marin Marin (Univ. Transilvania, Brașov); Baricz Arpad (UBB Cluj-Napoca); Miheț Dorel (Univ. de Vest, Timișoara); Chiriță Stan (Univ. Al. Ioan Cuza Iași).

Vorbind despre universul matematic și al civilizației umane, despre ipostaze ale înțelegerii sau neînțelegerii acestei științe, care nu lucrează cu invidie, ci cu muncă și rezultate, profesorul Berinde îi îndeamnă pe cei cu aplecare spre matematică să studieze, iar Centrul Universitar Nord este locul unde pot s-o facă. „Domeniul meu de bază are o denumire foarte frumoasă – și îmi place inclusiv prin modul în care eu m-am fixat aproape de locul de naștere – se numește teoria punctului fix. Aceasta este o tehnică de rezolvare a problemelor, inclusiv a celor de modelare matematică (modelăm tot felul de fenomene), chiar una dintre cele mai puternice tehnici de rezolvare de probleme prin modelare”- se destăinuia Vasile Berinde. Care ar fi putut să predea inclusiv la Stanford University, din America.

Dar a vrut să demon­streze că poți să faci matematică de cel mai înalt nivel și de la Baia Mare. Îmbucurător faptul că Baia Mare face parte dintr-un grup select de astfel de centre de cercetare, care cuprinde universități din SUA, Japonia, Coreea de Sud, China, Spania, Polonia, Pakistan, Arabia Saudită etc. La una dintre întâlnirile cu domnia sa, în contextul în care susținea ideea ca tinerii să meargă să studieze afară, dar să se întoarcă în România, mi-a arătat o carte a unui mare matematician român, stabilit în SUA cu mulți ani în urmă – Nicolae Dinculeanu. Un autor remarcabil de manuale, de cursuri universitare, care a părăsit țara în 1978, iritat de greutatea cu care primea documentele necesare (din partea statului) pentru a vizita diversele universități din lume, unde era invitat. Din care a citat un fragment: „Nu-mi pare rău că am plecat în America, dar îmi pare rău că am lăsat în urmă rude, prieteni, colegi, obiceiuri, că am lăsat mentalități și un mod de viață pe care nu-l mai găsești nicăieri”.

Felicitări, domnule profesor Berinde, că faceți parte din elita matematicii mondiale! O știință care oferă modele pentru toate domeniile de activitate. Care are puterea să descrie, matematic, tot ce se întâmplă în jurul nostru. De la biomatematică, aplicată în Genetica comparată, la Genetica populațiilor; Neurobiologie; Epidemiologie; Biomedicină, ca să dau exemplul cel mai edificator al rolului matematicii.