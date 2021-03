Melisa, tânăra din Baia Mare diagnosticată cu cancer, și-a adunat toată puterea ca să lupte cu boala

Melisa a ajuns în Austria, unde medicii au programat-o pentru operația HIPEC care se va face la sfârșitul lunii aprilie. Ea trebuie să se mobilizeze până atunci să adune banii pentru operație, iar pentru aceasta are nevoie de contribuția noastră. Orice mică donație ajută! E modul în care putem salva o viață tânără.

Nume titular: Varga Melisa Roxana

Cont IBAN: RO77 RZBR 0000 0600 2046 7559. BANCA RAIFFEISEN cont LEI

Cod SWIFT Raiffeisen BANK: RZBRROBU

Cont IBAN: RO60 RZBR 0000 0600 2224 8785. BANCA RAIFFEISEN * cont EURO Cont IBAN: RO69BTRLRONCRT0580314301. BANCA TRANSILVANIA *cont LEI Cod SWIFT Banca Transilvania: BTRLRO22

Cont Revolut: RO54 BREL 0005 5060 8173 0100

Melisa a transmis și un mesaj: “Dragi prieteni, vreau să încep prin a vă mulțumi pentru tot ce ați făcut pentru mine! Datorită vouă am reușit să ajung în Austria pentru a face investigațiile care mi-au fost indicate de medic, PET-CT etc. Am primit rezultatul, iar din spusele medicilor rezultatul PET-CT-ului a ieșit bine, unele tumori au stagnat iar altele s-au micșorat. Medicii au decis că sunt eligibilă pentru operația HIPEC care se va face la sfârșitul luni aprilie dacă totul decurge bine iar asta mă face foarte fericită și încrezătoare că voi reuși cu ajutorul lui Dumnezeu și al vostru”.

Costul operației este influențat de complicațiile care pot apărea în timpul și după realizarea acesteia. (o.m.)