🕮 Lecții de învățat 🕮 Călătoria ideilor spre piață

În fiecare an, una dintre zilele lunii aprilie, anul acesta 26 aprilie – este dedicată creativității umane. Sărbătorindu-se proprietatea intelectuală și frumuseţea ideilor. În 2021, sărbătoarea este dedicată relației proprietății intelectuale cu întreprinderile mici și mijlocii. Cu comercializarea ideilor. Fiindcă orice afacere pornește de la o idee și fiecare IMM a pornit de la o idee. Iar atunci când este combinată cu creativitatea, ideea devine un bun de proprietate intelectuală, care poate conduce la dezvoltarea afacerii, redresarea economică și progresul uman.

În fiecare an, vorbesc cu inginera Carmen Neacșu, cea care se îngrijește de protejarea proprietății intelectuale în Maramureș, despre mințile creative, despre protejarea dreptului de autor, despre contrafacere și plagiat, despre litigii. Despre cât de minunată e mintea omului, despre cum se dezvoltă imaginația și spiritul, despre dorința de nou, de spectaculos, fie că vorbim de tehnologie sau de artă.

Secolul vitezei are multe capcane, dar creativitatea umană este un important motor al dezvoltării economice, sociale, culturale. Într-un moment în care imperativul redresării economice este înalt, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale 2021 evidențiază rolul critic al IMM-urilor în economie și modul în care acestea pot utiliza drepturile de proprietate intelectuală pentru a construi afaceri mai puternice, mai competitive și mai rezistente.