Alexandru Sabou, antrenor principal CS Minaur: A fost o surpriză mare pentru mine că am primit loc în cupele europene

Echipa masculină de handbal a CS Minaur s-a reunit luni, 12 iulie. N-au participat chiar toți jucătorii, din diverse motive, însă e clar că se pleacă la drum cu destule nou­tăți.

Programul echipei:

• 19-24 iulie – cantonament în Ungaria (încheiat cu un meci de pregătire)

• 6-8 august – turneu de pregătire în Baia Mare. Participă: Potaissa Turda, CSM Bacău, SCM Poli Timișoara, CS Minaur

• 13-15 august – turneu de pregătire la Turda. Participă: Potaissa Turda, Steaua București, CSM București, CS Minaur

• 20-21 august – se încearcă aranjarea unui joc de pregătire

• 28 august – prima etapă din Liga Zimbrilor: Dinamo București – CS Minaur.

Antrenorul principal al echipei, Alexandru Sabou, ne-a spus ce gânduri are și cum vede această primă parte a pregătirilor, dar și noul an competiţional,

• Prima dată principal la un început de sezon. Cum crezi că va merge treaba?

• Da, am un ajutor, pe Răzvan Pop. În primul rând, e o onoare, e un privilegiu să antrenez o echipă ca Minaur Baia Mare. Sunt bucuros că am reușit să ne adunăm. Nu suntem chiar toți, avem câțiva absenți, plus că alții sunt în recuperare.

• Cum stăm cu “medicalele”?

• Vujic are încă două trei săptămâni de recuperare, chiar dacă este la antrenament acum, Csepreghi are un pic mai mult, cam o lună jumătate. Buzogany, portarul, cam la fel. Mai trebuie să ne vină doi pivoți, ucraineanul Serhii Petrychenko și angolezul Gabriel Massuca Teca, aceştia având probleme cu viza. Eric Pop este la lotul național, iar Kotrc nu se pregătește în această săptămână pentru că are două operații la dantură, dar o să vină în cantonament cu noi.

• Teoretic, în marea lor majoritate, jucătorii vor prinde cantonamentul.

• Eu sper din tot sufletul ca luni dimineață, la ora 9, când plecăm de aici, din față de la Sala Polivalentă, să fie prezenți toți. E visul oricărui antrenor să nu aibă nicio absență în cantonament. Sunt însă multe lucruri care nu depind de antrenor.

• Cei cu probleme de sănătate vor prinde începutul campionatului?

• În mare parte, da. Poate cu Csepreghi o să dureze un pic mai mult. Nu cred că vor fi alte probleme. Mergem la drum cu încredere. După cum i-am văzut pe băieți că s-au prezentat după vacanță, chiar e o situație bună.

• Ești mulțumit de lotul pe care-l ai la dispoziție? Au venit șase jucători, toți străini, au plecat opt.

• Sunt mulțumit. Sunt mulți jucători tineri, cu potențial foarte mare de performanță. Avem și câțiva jucători cu experiență, opt străini și sper să reușesc să fac o echipă cât mai repede, o familie, să reușim să vorbim aceeași limbă. Poate, singurul post la care aș putea puncta că ar mai fi nevoie e interul dreapta. Însă, eu zic că mă descurc și cu ce avem acum, cu Edmilson Mollino. Avem câțiva dreptaci care pot face față cu brio acolo, chiar dacă nu sunt aruncători de brațul stâng.

• Mulțumit că Minaur va juca din nou în cupele europene?

• Sigur. Sunt foarte mulțumit. A fost o surpriză mare pentru mine. Noi sezonul trecut am tras să prindem locul cinci, apoi am tras în cupă, dar nu ne-a ieșit nici acolo. Sperăm ca în acest sezon cel puțin să ne depășim performanța din sezonul trecut.

Informaţii furnizate de csminaur.ro