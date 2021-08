Ciurda satului Tulghieș n-are umbrar

Vineri la amiază, termometrul arăta peste 30 de grade la soare, pe pășunea satului Tulghieș vacile răbdau canicula cu stoicism, cîteva dintre animale s-au culcat în gropile cu apă de ploaie, căutînd răcoarea.

N-am găsit nici un ciurdar, ciurda este păzită de un „păstor electric”, adică asociația sătească a cumpărat un gard electric cît circumferința pășunii. Unul dintre săteni vine la amiază și duce vacile la adăpat, am aflat în sat. Ciudat este că pășunea nu are nici măcar un copac la umbra căruia vacile să stea la rumegat, cum am văzut în alte părți. Subvenția APIA de aceea este dată de Uniu­nea Europeană, ca pe imașuri să fie făcute amenajările necesare, inclusiv umbrare. • Am stat de vorbă cu mai mulți crescători de animale din satul Tulghieș și am constatat că nu știu cine ia subvenția de la APIA și pe ce se cheltuiesc banii!