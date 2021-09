În Sighetu Marmației, un biciclist a ajuns la spital

Joi, 2 septembrie, în jurul orei 9, polițiștii sigheteni au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Tepliței.

La fața locului, polițiștii au constatat că un tânăr, de 23 de ani, din Baia Sprie, în timp ce conducea o autoutilitară din direcția străzii Dragoș Vodă înspre satul Tisa a surprins și accidentat un biciclist.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, un bărbat, de 67 de ani, din Sighetu Marmației, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, ulterior fiind internat sub observație.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind „zero”. Biciclistul nu a putut fi testat alcoolscopic datorită condiției medicale. Ambilor participanți le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În Șomcuta Mare • Coliziune între două autoturisme

Joi, în jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați despre faptul că la ieșirea din Șomcuta Mare a avut loc un accident rutier.

La fața locului, polițiștii au constatat că două autoturisme, conduse de doi bărbați, de 51 și 53 de ani, au intrat în coliziune.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, de 51 de ani, care a fost transportat la spitalul din Baia Mare în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind „zero”.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În Pasul Prislop • 5 persoane rănite, transportate la spital

Un alt eveniment rutier soldat cu mai multe victime s-a produs joi, la ora 11.16, în pasul Prislop.

La fața locului, polițiștii din Borșa au constatat că un tânăr, de 21 de ani, din Zagra, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare din Suceava înspre Borșa, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus de un bărbat de 37 de ani, din Moldova.

În urma impactului a rezultat rănirea mai multor persoane, respectiv a conducătorilor auto și a altor 3 persoane, cu vârste cuprinse între 10 și 60 de ani, aflate în autoturisme în calitate de pasageri.

Toate persoanele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale însă niciuna nu a rămas internată.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului

Joi, în jurul orei 15 și joi-noaptea, polițiștii din Șomcuta Mare și Leordina au identificat în trafic doi bărbați, de 32 și 41 de ani, din Fărcașa și Poienile de Sub Munte, care au condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii i-au testat pe ambii bărbați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul primului și 0.90 mg/l alcool pur în aerul expirat în cel de al doilea caz, fapt pentru care le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pe numele ambilor bărbați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.