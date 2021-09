Susținere totală a Consiliului Județean pentru Giulești • Pod istoric refăcut spre satul Mănăstirea, urmează Tânjaua aferentă?!?

Luni după-amiază, autoritățile județene au onorat invitația primarului comunei Giulești, Laurențiu Batin, la deschiderea noului pod peste râul Mara, la intrarea în satul Mănăstirea. Au participat Ionel Bogdan, președinte al Consiliului Județean, prefectul Rudolf Stauder, senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș și viceprimarul Sighetului, Daniela Onița-Ivașcu.

Dincolo de tăierea panglicii, manifestarea a avut un interesant substrat istoric. Așa cum se cade din partea unui scriitor-istoric-documentarist, nu?

Podul a fost refăcut total cu finanțare de la Compania Națională de Investiții și conform plăcii de șantier, trebuia finalizat pe… 06.05. 2023!!

Însă podul are istorie, cum ne explică primarul Laurențiu Batin: „Am găsit poze care dovedesc faptul că aici, pe acest pod, s-a ținut inițial Tânjaua de pe Mara! Nu am reușit să găsesc anul când a început sărbătoarea, deși am făcut documentare serioasă, dar știm că a ținut până în 1969. Apoi ea s-a mutat la Hoteni. Era pe 23 aprilie, de Sângeorz, și era o mare sărbătoare ce atestă vechimea agriculturii ca ocupație de bază a sătenilor de pe Mara… Tot atunci se ținea și Udatul Fetelor, în apa râului. O serbare ce onora fetele de măritat, dar care anterior erau rușinate de o altă datină superbă. Metehăul, la Bobotează, tot de sorginte locală”.

Ionel Bogdan, președintele CJ, a fost întâmpinat de o dulce maramureșeancă ce i-a dăruit flori, atât de emoționată încât abia putea vorbi.

Președintele s-a… coborât la nivelul ei și a sfătuit-o: „E în regulă să ai emoții. Dar să nu mai pleci niciodată capul, nu ai de ce…”

Ionel Bogdan a subliniat susținerea totală pentru primarul Batin și pentru administrația performantă ce se face la Giulești. Oarecum, i s-a pasat și un cartof fierbinte, aluzia că dacă tot a pus umărul la resuscitarea Horii de la Prislop, ar putea să țină cont și de dorința giuleștenilor de a revitaliza și Tânjaua lor, cea de la podul Mănăstirii. De reținut că autoritatea județeană țintește în aceste zile atragerea de fonduri guvernamentale, din toate sursele, pentru proiecte de investiții în toate unitățile administrative din județul Maramureș.