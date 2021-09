SCM Zalău a câștigat Cupa Explorări la volei masculin, vicecampioana dispunând la turneul organizat în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” de Știința Explorări Baia Mare și Unirea Dej. Locul secund a fost ocupat de formația antrenată de Marius Botea, după victoria cu 3-1 în fața celor de la Unirea Dej.

Rezultatele turneului: Știința Explorări Baia Mare – SCM Zalău 0-3 (-18, -15, -21); SCM Zalău – Unirea Dej 3-1 (20, 17, -21, 19); Știința Explorări Baia Mare – Unirea Dej 3-1 (-20, 29, 25, 22). Clasamentul final: 1. SCM Zalău – 6 p (6-1); 2. Știința Explorări Baia Mare – 3 p (3-4); 3. Unirea Dej – 0 p (2-6).

La finalul săptămânii, Știința Explorări va evolua la turneul de la Za­lău, unde mai participă Unirea Dej, SCMU Craiova și SCM Zalău.

Știința Explorări Baia Mare – SCM Zalău 0-3 (-18, -15, -21)

• Știința Explorări: Catrina, Cheagă, Aldea, Silvășan-Pașca, S. Dragomir, Klochko, Crișan (libero), Tarța, Moreira, M. Talpă, Badea, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

După terminarea meciului, cele două echipe au mai jucat un set suplimentar, în care au folosit rezervele, setul fiind câștigat de Explorări cu 25-17.

Știința Explorări Baia Mare – Unirea Dej 3-1 (-20, 29, 25, 22)

• Știința Explorări: Crișan, Cheagă, Aldea, Silvășan-Pașca, S. Dragomir, Klochko, Săvoiu (libero), Tarța, M. Talpă. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

”Așteptam un pic alt­ceva de la acest turneu, în sensul că am fi vrut să aliniem cea mai bună garnitură. Dar ridicătorul cubanez Lyvan Taboada Diaz nu a sosit încă în Baia Mare (n.r. – ajunge miercuri), iar în meciul de azi cu Unirea Dej nu l-am putut utiliza pe postul de ridicător nici pe Eduard Catrina, deoarece a suferit înaintea meciului un accident casnic stupid. În aceste condiții, am fost nevoiți să jucăm pe acest post cu Laurean Crișan, liberoul echipei noastre. El s-a descurcat foarte bine și a făcut un meci bun. Ar fi fost important în acest meci să punem în practică ce am făcut la antrenamente, dar dacă nu poți alinia cel mai bun sextet nu putem trage nici prea multe concluzii. Mergem săptămâna viitoare la Zalău și sperăm să fie alta situația, în condițiile în care îl vom folosi și pe Lyvan Taboada”, a declarat Marius Botea la finalul turneului.