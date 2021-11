O poveste slovacă

Nu vă voi duce prin epica scriitorului slovac Milo Urban, ci vă voi spune o întâmplare mai aproape de noi, chiar recentă, în care este vorba despre bani, pământ, clădiri și politică. Povestea o știu de la LARICS (Laborator de analiză a războiului informațional și comunicare strategică din cadrul Academiei Române). Cică statul maghiar are un plan bine pus la punct, prin care printr-un Fond de capital privat să cumpere terenuri agricole, clădiri istorice din statele învecinate. Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, printr-o gândire pentru propriul popor, socotește că acest demers îi va ajuta pe actorii din industria alimentară maghiară să aibă materii prime suficiente pentru interesul național. Ba, poate, și pentru export. Operațiunea a demarat. Numai că slovacii au deschis ochii și au constatat că ofensiva maghiară nu-i de bun augur pentru ei. Presa maghiară, din aceste zile, a scris că guvernul ungar a revocat decizia de a cumpăra terenuri agricole și clădiri de patrimoniu din Slovacia, prin Fondul de investiții de 400 milioane de euro.

Cotidianul slovac, de limbă maghiară, „Uj Szo”, din Bratislava, a scris că această decizie a survenit pe fondul criticilor, lansate public, de reprezentanții guvernului slovac, informând pe cale oficială partea maghiară. Ministerul slovac de Externe a luat la cunoștință de decizia guvernului maghiar de a cumpăra pământuri în țara lui. Adică partea slovacă s-a arătat iritată de planul maghiar de a cumpăra mii de hectare de teren agricol în Slovacia. La recenta reuniune a Grupului de la Vișegrad, din care Ungaria și Slovacia fac parte, premierul maghiar Viktor Orban l-a informat pe omologul său slovac, Eduard Heger, de hotărârea luată. Heger a salutat decizia, subliniind că relațiile bilaterale sunt mai importante decât cumpărarea de terenuri. Ministerul slovac al Agriculturii a anunțat imediat că va modifica legislația privind achiziționarea de proprietăți în țara lui, mai ales că Ungaria are o lege care interzice cumpărarea de terenuri pe teritoriul ei.

Președintele Parlamentului slovac a declarat de la înalta tribună că „este inacceptabil ca o altă țară să cumpere terenuri pe teritoriul unei țări suverane.” În plus, Ministerul de Externe slovac a cerut Budapestei să informeze întotdeauna cu privire la orice intenție de acest fel. Invocând că asemenea activități necesită și acordul părții slovace. Ministerul ungar de Externe a promis, în mod public, să respecte cererea părții slovace. Este interesant, măcar pentru comparație cu România, care au fost reacțiile politicienilor slovaci la provocarea maghiară. Aproape toți, și cei de la putere și cei din opoziție, au avut aceleași reacții critice la decizia Statului ungar de a cumpăra terenuri în Slovacia. Robert Fico, fost premier, membru al Consiliului Național al Republicii Slovace, a spus răspicat: „Terenurile agricole și clădirile monumentale din Slovacia nu vor cădea în mâinile statelor străine.”

Ba a mai spus că Viktor Orban, prin politica de acaparare a terenurilor din vecini, readuce la suprafață traumele trecutului, care seamănă cu un fel de revizionism. Slovacul a spus-o! În ceea ce ne privește, sunt multe știri despre influența guvernului Orban în Transilvania. Despre subvenționarea presei de limbă maghiară de aici, care face și politica premierului maghiar. Nu ar fi o mare problemă, zic eu, dacă publicațiile respective nu ar conține și texte care nu le fac cinste. LARICS ne traduce următoarele afirmații: „Transilvania este una dintre cele mai populare destinații pentru exportul de capital maghiar. Nu există revizuire teritorială fără revizuire economică. Iar pentru ca Budapesta să preia atribuțiile statului român în Transilvania, este esențial ca majoritatea economică a regiunii să fie în mâinile Ungariei.”

Cât am fi de înțelegători cu cei care visează cu ochii deschiși, asemenea gînduri spuse pe față nu au cum să intre în sfera uzanțelor diplomatice. Mai ales că sunt vehiculate și în cercuri selecte. Un vehicul de investiții maghiar a cumpărat clădiri istorice din Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj ori Bihor. Ne mai pune la dispoziție Laboratorul de analize și comunicare și aprecierea: „Pentru Transilvania, Bucureștiul este un pol slab. Iar Budapesta și Viena sunt mult mai puternice și mult mai aproape.” Experții LARICS conchid: „Se vrea decuplarea Transilvaniei de București și aducerea ei în siajul Ungariei și Austriei.” Am deschis Constituția și am citit la articolul 1: „România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.” Pe vreme de pandemie și crize politice și economice nu mai doresc să pun paie pe focul sufletului nostru. Dar nici să practicăm atitudinea struțului. De aceea îmi place povestea slovacă.

Pe când o reacție a noastră, precum cea a slovacilor? Că povestea românească se spune, din păcate, nu pe la colțuri, ci în for public. Consultați LARICS, și vă veți convinge. Eu am scris ca să se știe.