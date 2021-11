Unul dintre cele mai frumoase locuri de belvedere din Maramureș se află pe deal la Bocicoiel, de unde se văd ba satele și munții spre valea Izei și spre Țibleș, ba dealurile de către Vișeu și Moisei. Din păcate, sus în vârf, chiar sub o răstignire, e depozit de gunoaie. Autori­tățile au pus acolo un container și rău au făcut… acum se găsesc inclusiv fotolii, pe lângă alte toate cele, plus toaleta “natur”. Ori fotoliile or fi pentru belvedere?