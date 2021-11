Ionel Bogdan: Finalizarea reabilitării Drumului Județean 187, Leordina – Poienile de sub Munte, deschide noi oportunități de dezvoltare pentru Valea Ruscovei

Ieri, a fost inaugurat DJ 187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte, drum reabilitat în cadrul unui proiect de investiții important pentru dezvoltarea județului Maramureș, precum și pentru bunăstarea cetățenilor din Valea Ruscovei.

Sectorul de drum reabilitat are o lungime de 19,700 km pornind din Leordina, intersecție cu DN 18, până în comuna Poienile de sub Munte. Obiectivul principal al investiției l-a reprezentat creșterea gradului de accesibilitate a locuitorilor din această zonă, precum și creșterea siguranței circulației.

Cele mai importante categorii de lucrări care s-au efectuat în cadrul proiectului au constat în: reabilitarea părții carosabile; executarea dispozitivelor pentru asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale (canalizare pluvială, șanțuri/ri­gole/drenuri longitudinale și transversale/rigole carosabile/rigole de acostament/podețe); lucrări de reparații, consolidare și amenajare albie la cele 4 poduri aflate pe traseul drumului județean; apărări de mal (gabioane); consolidări (ziduri de sprijin din beton); amenajarea acceselor la proprietăți; amenajare drumuri laterale; realizare semnalizare rutieră.

Valoarea totală a investiției este de 65.150.277,26 lei, iar finanțarea a fost realizată în cea mai mare parte din fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II).

Durata contractului de proiectare și execuție lucrări a fost de 845 zile, atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor au fost realizate de Asocierea SC CONREP S.A. – SC DIMEX 2000 COMPANY SRL – SC EXPLAN SRL, prin SC CONREP SA – Lider de asociere.

Un alt proiect important pentru infrastructura rutieră din această zonă, care vine în completarea obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte”, îl reprezintă reabilitarea și modernizarea a încă 3,9 kilometri de drum județean, și anume prelungirea spre cătunul Luhei din Poienile de sub Munte. Proiectul a fost realizat de către societatea Drumuri și Poduri SA din subordinea Consiliului Județean Maramureș, la inițiativa președintelui CJ Maramureș, Ionel Bogdan.

În cătunul Luhei trăiesc peste 1000 de oameni care, de-a lungul vremii, s-au confruntat cu problemele cauzate de lipsa unui drum reabilitat, asfaltat și modernizat. Cetățenii din această zonă se pot bucura de acum de un drum modern, reabilitat, complet funcțional.

Prezent la recepția de finalizare a lucrărilor pe DJ 187, Ionel Bogdan, președintele administrației județene, a vorbit despre importanța dezvoltării și modernizării infrastructurii de transport din Maramureș: „Reabilitarea drumului de pe Valea Ruscovei reprezintă un proiect foarte important atât pentru bunăstarea locuitorilor din această zonă a județului, cât și pentru dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și turistic. Doresc să le mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui obiectiv de investiții, și anume colegilor din cadrul CJ Maramureș și constructorilor CONREP SA, DIMEX 2000 COMPANY SRL și EXPLAN SRL.

Tot astăzi, inaugurăm și tronsonul de drum spre cătunul Luhei, în lungime de 3,9 kilometri, proiect pe care l-am realizat cu resursele financiare ale județului, prin societatea Drumuri și Poduri SA. Acest proiect l-am demarat de urgență anul acesta, în completarea reabilitării DJ 187 Leordina – Poienile de sub Munte, pentru că îmi doresc ca și locuitorii din cătunul Luhei să beneficieze de un drum asfaltat, la standarde europene.

Maramureșenii trebuie să aibă acces la infrastructură modernă, deoarece aceasta este singura soluție prin care putem să aducem bunăstare și dezvoltare în fiecare localitate a județului nostru. În perioada următoare, avem un plan ambițios pentru derularea mai multor proiecte de infrastructură în Maramureș și așa cum am reușit să finalizăm în bune condiții acest proiect, sunt convins că vom duce la capăt toate proiectele care vor dezvolta județul și vor asigura un trai mai bun pentru fiecare maramureșean”.

