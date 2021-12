Sfânta Liturghie Arhierească de hram la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare

Marți, 30 noiembrie 2021, când pentru România este sărbătoarea națională legală ocazionată de praznicul „Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României”, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”, situată în Baia Mare, în cartierul din zona străzii Moldovei, preot paroh Părintele Indrei Buda.

Sfânta Liturghie Arhierească

O frumoasă primire au făcut Preasfințitului Părinte Episcop Iustin membrii Asociației Tinerilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene (ATOCEM), îmbrăcați în frumoase costume populare din Maramureșul Voievodal, care au asistat apoi și la Sfânta Liturghie.

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial admninistrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Fabian Coroian, protopopul Băii Mari, Pr. Indrei Buda, paroh, care a avut de acest praznic, ziua onomastică și de naștere, Pr. Vasile Botiș, coslujitor, Pr. Ioan Gheorghe Stanciu, pensionar, Pr. Ioan Bucican, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Pr. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” și Diac. Vlad Nechita.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic Theologos al Episcopiei, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, și corul bisericii, dirijat de Prof. Adrian Iercoșan, iar la priceasnă au cântat solista de muzică populară Gabriela Ardusătan și corul bisericii.

Cuvântul de învățătură

Un vast și important cuvânt de învățătură despre Sfântul Apostol Andrei a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, cu accent pe aspostolatul Sfântului Andrei în zona Mării Negre și mai ales a Dobrogei de astăzi.

„Ziua de 30 noiembrie este consacrată cinstirii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat, încreștinătorul românilor, al poporului român și ocrotitorul României. Îi datorăm, deci, Sfântului Apostol Andrei lumina Evangheliei pe care a adus-o până la țărmul Mării Negre, în Scitia Minor sau Dobrogea de astăzi, iar de acolo s-a răspândit în toată România creștină, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Credința, îndumnezeirea că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului celui Viu, că s-a Întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, că a propovăduit Evanghelia, că a pătimit, că S-a Răstignit, a murit și a Înviat a treia zi, după Scripturi, și S-a Înălțat la Ceruri, de unde iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, este însăși temelia credinței noastre. Este Evanghelia în esența ei. Adevărul că Iisus este Hristos Fiul Dumnezeului Celui Viu este piatra de temelie a Bisericii. Pe acest adevăr se întemeiază Biserica lui Hristos și acest adevăr l-au propovăduit Sfinții Apostoli neamurilor Pământului, având mandat de la Mântuitorul, Care, după Înviere le-a zis, Mergând în toată lumea, botezați toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Acesta a fost mandatul, iar misiunea Sfinților Apostoli a fost cea de mărturisitori. Tot Mântuitorul le-a zis: după ce se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, la cincizecime, Îmi veți fi Mie martori în Iudeea, în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului.”

Evanghelia, scrisoare de dragoste trimisă de Dumnezeu umanității

Cuvinte alese a avut preasfințitul Părinte Episcop Iustin despre Evanghelia lui Hristos propovăduită de Sfântul Apostol Andrei pe meleagurile noastre:

„În planul de mântuire a lui Dumnezeu, în iubirea și lumina Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos am fost cuprinși și noi, ca popor, zidit și hărăzit de Dumnezeu cu multe daruri sfinte. De aceea a ajuns Evanghelia până la noi. Știți cum am putea numi Evanghelia? O scrisoare de dragoste trimisă de Dumnezeu umanității. Suprema scrisoare de dragoste trimisă de Dumnezeu umanității. De ce? Pentru că așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan: că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Fiul Său să moară pentru ea. Și încă moarte pe Cruce. Suprema dragoste a lui Dumnezeu față de umanitate. În această iubire a lui Dumnezeu în lumina Evangheliei am fost învăluiți și noi, ca popor, prin predica Sfântului Apostol Andrei.”

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit apoi credincioșilor, veniți în număr mare la sfânta biserică, despre viața Sfântului Apostol Andrei, după relatările din paginile Sfintelor Scripturi, precum și despre Sfânta Evanghelie a praznicului de astăzi, despre prezența Sfințitului Cap al Sfântului Apostol Andrei în țara noastră în câteva rânduri, ultima dată în 2011, la punerea pietrei de temelei a Catedralei Mântuitrii Neamului, când s-a înconjurat locul unde s-a pus piatra de temelie, una dintre ramurile Catedralei purtând numele Sfântului Apostol Andrei.

„Acesta este Sfântul Apostol Andrei pentru noi, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, și-l cinstim și i-am arătat că am rămas creștini, și cred că, văzându-ne, când ne-a vizitat, Cinstitul și Sfântul lui Cap a dus mesajul lui Hristos: Învățătorule, în România, a rodit Evanghelia și lucrează. Pe care am dus-o din îndemnul Tău și cu mandat de la Tine și pentru care Ți-ai dat viața… Să ne facă Dumnezeu parte de rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, de tăria și de râvna credinței lui, de puterea lui mărturisitoare și să-l rugăm să ocrotească poporul român cu rugăciunile lui, să ne întărească mereu, să stăm drept în fața tuturor valurilor, apărându-ne credința curată, creștină ortodoxă, și nevoile, și limba, și neamul, și patria, și adevărul, și lumina dreptății lui Dumnezeu. Amin.”

Mulțumiri

Cuvinte de mulțumire a adus Părintele paroh Indrei Buda Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru Sfânta Liturghie săvârșită, preoților din soborul slujitor, Consiliului Parohial și credincioșilor pentru prezența atât de mare la hramul din acest an și a oferit, din partea preoților slujitori și a credincioșilor, Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o frumoasă icoană cu Sfântul Apostol Andrei, pentru a îmbogăți Muzeul Episcopiei.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”