Încă un maramureșean în Liga 1 • Răzvan Onea a semnat cu Rapid București

Maramureșeanul Răzvan Philippe Onea, din Buzești, a semnat cu Rapid București, după ce echipa de prim eșalon l-a achiziționat contra sumei de 100.000 de euro de la Politehnica Iași, grupare de Liga 2. De asemenea, formația din „Dealul Copoului” a păstrat și 20% dintr-un viitor transfer.

Pentru jucătorul născut la Paris în 19 mai 1998 este o revenire în Liga 1, după ce în urmă cu un sezon Poli Iași a activat pe prima scenă.

„Mă simt foarte bine că am semnat cu Rapid, sunt foarte fericit, mi-am dorit asta încă din vară, când clubul și-a manifestat interesul față de mine. Mi-am dorit foarte mult să revin în Liga 1 și le mulțumesc celor de la Rapid pentru această oportunitate. Îmi propun să-mi câștig locul în prima echipă și să o ajut să-și îndeplinească obiectivele. Suporterii m-au impresionat enorm încă de când am jucat contra lor în Liga 3. Atmosfera de pe vechiul Giulești a fost una senzațională, așa că nici nu-mi pot imagina cum va fi pe noul Giulești”, a declarat Onea în momentul semnării contractului cu Rapid.

Răzvan Onea a jucat sub culorile Politehnicii Iași de 39 de ori pe prima scenă și este evaluat în momentul de față de transfermarkt.com la 350.000 de euro.