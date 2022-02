Cireașa murdară de pe tort! Munte de dejecții între iazurile de decantare!!

Am avut o bănuială, peste ani, că haldele de steril și iazurile de decantare devin gropi de gunoi ad-hoc, pentru „descurcăreți”. Am văzut-o din Borșa până în Băiuț și în jurul Băii Mari, de la rumeguș la moloz la gunoaie. Acum am reușit să ne confirmăm o bănuială și mai și!

În lipsa unor controale serioase, rămășițele de după minerit par ale nimănui. Ocupă teren, unele se ecologizează, altele nu. În cazul de față, am descoperit că între cele două iazuri de la Bozânta-capăt de Sat Săsar, se depozitează… dejecțiile rezultate în urma epurării de la stația din Baia Mare! Le zice „nămoluri orășenești” și, inițial, unii agricultori din zonă le-ar fi cerut și împrăștiat pe câmp. Dar i-au oprit instituțiile de Mediu, cum că n-ar fi ecologice, ceea ce ne sugerează că, în urma tratării, acel noroi rezultat e plin de chimicale. Poate da, poate nu. Toți băimărenii care locuiesc la margine de oraș știu că uneori, noaptea, pe partea dinspre deal și Metro se simte miros greu, de la presupuse deversări directe în Săsar. De asemenea, întrebând de acel depozit de „noroaie orășenești” pe teritoriul comunei Recea, acordul este făcut între REMIN și cei de la stația de epurare, conform autorității locale din Recea.

Spus mai direct și mai brutal, după ce că mi-ai ocupat zeci de hectare cu steril și resturi din producția minieră, în cazul iazurilor sunt deja trecute prin cianurare, ai poluat masiv, te mai și c..i acolo! La fața locului, sunt adevărate lucrări, este zid de sprijin făcut între iazuri, unde se cară nămolul… Ironia face că, întrebând oameni pricepuți în mediu, ni se spune că dacă nu l-ar fi depozitat/ascuns acolo, ci l-ar fi îm­prăștiat pe iazuri-halde, ar fi făcut un bine, ar fi încurajat vegetația!