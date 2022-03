„Școala de schi” din Fărcașa, la final

Cursurile celei de-a XI-a ediții consecutive a „Școlii de schi” a elevilor de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcașa s-au încheiat zilele trecute, pe pârtia de la Șuior, printr-o demonstrație făcută de elevi în fața părinților și a autorităților locale.

Școala de schi este parte integrantă dintr-un proiect inițiat de primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran, prin care, la finalul studiilor gimnaziale, marea majoritate a copiilor trebuie să știe să înoate, să schieze și să meargă pe bicicletă.

Instructoarea de schi, prof. Eliza Pop, s-a arătat încântată de nivelul la care au ajuns copiii în acest an și, ca o răsplată, i-a anunțat că toți vor schia şi se vor relaxa, timp de trei zile, într-o staţiune de schi din țară.

De remarcat este faptul că în acest an schiurile copiilor au fost noi, acest lucru datorându-se unei sponsorizări din partea firmei Hagero-Sârbi.

Primarul comunei le-a oferit copiilor participanţi câte o diplomă și numeroase premii.

Edilul Ioan Stegeran a declarat: „Mă bucur că am reușit să organizăm bine, și în acest an, cursurile de schi. Pentru noi, rezultatele voastre la învățătură sunt cele mai importante, dar asta nu înseamnă că nu punem accent și pe pregătirea fizică, pe sport. Sportul vă ajută să vă fortificați organismul, vă ajută în gândire, vă ajută să trăiți sănătos. Vă recomand vouă, părinților, să continuați această activitate cu copiii pentru că am văzut că atât fetele, cât și băieții se descurcă bine pe pârtie și ar fi păcat să nu învețe și mai mult. Aștept să aud numai lucruri bune despre voi, iar noi vă vom susține în continuare”.