Doi băimăreni, titulari cu Italia

Naționala de rugby a României întâlnește AZI, 1 iulie, ora 21, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, reprezentativa Italiei, în direct pe Prima Sport 1.

Va fi primul meci între cele două formații care are loc la București, după 18 ani. Stafful tehnic a stabilit echipa pentru această partidă, de remarcat fiind revenirea în Primul XV a lui Florin Vlaicu, dar și debutul pentru Stejari al lui Victor Leon. Căpitanul Stejarilor este pentru a 66-a oară Mihai Macovei, care ajunge la selecția cu numărul 97.

România: 1. Vasile Bălan (Steaua), 2. Tudor Butnariu (Steaua), 3. Victor Leon (Colomiers), 4. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 5. Marius Antonescu (USBPA), 6. Vlad Neculau (SCM Timișoara), 7. Dragoș Ser (Steaua),8. Mihai Macovei (Colomiers) (C), 9. Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), 10. Florin Vlaicu (SCM Timișoara), 11. Adrian Apostol (CSM Știința Baia Mare), 12. Hinckley Vaovasa (Stea­ua), 13. Taylor Gontineac (Rouen), 14. Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare), 15. Marius Simionescu (Dinamo). Rezerve: 16. Iulian Harțig (Club Alcobendas Rugby), 17. Alexandru Savin (SO Chambery), 18. Alexandru Gordaș (Dinamo), 19. Andrei Toader (Dinamo), 20. Kamil Sobota (Steaua), 21. Florin Surugiu (Steaua), 22. Alexandru Bucur (SCM Timișoara), 23. Sioeli Lama (Steaua). Antrenor: Andy Robinson.