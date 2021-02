Războiul informațiilor în pandemie

Peste câteva zile va fi anul, de când virusul ucigaș a poposit pe meleagurile mioritice. Despre modul cum autoritățile au gestionat componenta materială a crizei nu sunt în măsură să formulez o părere obiectivă.

Dacă cineva s-a îmbogățit pe seama suferinței semenilor, justiția nu are decât să-și facă datoria. Referitor la comunicarea autorităților cu societatea și gestionarea informațiilor, situația este diferită. Tot anul în spațiul public s-a indus ideea că din cauza comunicării deficitare, opinia publică nu deține toate informațiile. Inițial despre Covid 19, ulterior legate de vaccin și vaccinare. Lumea are dreptul și trebuie să știe, cu condiția să știe ce-i trebuie, și îi folosește încât să evite pericolele. Lecțiile de microbiologie celulară și imunologie, pe cetățeanul simplu cu nimic nu-l ajută. Altfel, prea multe informații și detalii inutile pot dăuna grav sănătății mentale. La începutul crizei, specialiștii noștri au procedat corect, și au oferit opiniei publice informații de strictă necesitate. S-a vorbit despre căile de transmitere a Covidului, porțile de intrare în organism, organele afectate, persoanele vulnerabile și măsurile necesare de prevenție a infectării. Ce puteau spune în plus când nici lumea medicală din țări cu sisteme sanitare performante, despre virus nu știa prea multe, și a fost luată prin surprindere. Comunicarea s-a alterat odată cu politizarea crizei, devenită armă politică în mâna opoziției și îndreptată împotriva puterii. O vină poartă și unele canale Tv, care nu ratează ocazia de a face audiență pe seama unui fenomen greu de stăpânit și a unui public credul, ușor de manipulat. Obiceiul este standard, la alarma generală „mapeții” de serviciu iau cu asalt platourile Tv și „neicusorule dăi și dăi ca la ‘48”. Din vocalii de la Tv, nici unul nu a oferit soluții cum putea fi făcută testarea în masă a populației, fie și în condiții de gratuitate. Nimeni nu este dispus să facă testare contra cost, dacă nu are un motiv bine întemeiat. Hărțuiți de presa partizană opo­ziției, de politicieni expirați și avocați zurbagii, trei specialiști s-au refugiat în Parlament, unde nimănui nu vor da socoteală. Mai urmează ca dr. Arafat să părăsească frontul și comunicarea se duce pe apa sâmbetei. În perioada vaccinării, comunicatorii, fără a intra în detalii tehnice, trebuie să fie expliciți și pe înțelesul tuturor. Vaccinul protejează doar persoana vaccinată, care pentru o perioadă continuă să rămână o sursă de transmitere, la un posibil contact cu persoanele nevaccinate. Informațiile inu­tile transmise în spațiul public, favorizează teoriile conspirației, suspiciunilor și nașterea justițiarilor. Care fac spume la gură și vor să dobândească capital politic pe seama nemulțumirilor, mai mult sau mai puțin justificate, ale unei părți din populație. Justițiarii contestă Covidul, vaccinul, sfidează autoritățile și lasă impresia că dreptatea este numai de partea lor. Se erijează în apărători ai drepturilor și libertăților individuale chiar dacă vine uraganul sau Apocalipsa.

Sprijiniți din umbră de reprezentanți disidenți ai Bisericii, pentru societate justițiarii reprezintă un pericol și trebuie marginalizați. Natura supune lumea medicală la mari provocări și nu poate ține pasul cu surprizele neplăcute făcute de natură. Nu sunt eretic și nici ateu, însă întreaga omenire traversează o perioadă grea și nu este exclus să se confrunte cu fenomenul selecției naturale, teorie lansată în urmă cu peste un secol și jumătate de Darwin. Precedente există și nu trebuie uitat că omenirea funcționează ca un sistem viu și oricât ar încerca nu se poate detașa de principiile care guvernează lumea vie.

prof. Vasile ILUȚ